Mortal Kombat 2: il film con Karl Urban slitta di sette mesi. Rimandato al 2026

Mortal Kombat 2, inizialmente previsto per ottobre 2025, arriverà nei cinema il 15 maggio 2026. La decisione è per lo più strategica: la produzione ha analizzato le uscite dei prossimi mesi ed è giunta alla conclusione che una finestra primaverile sarà commercialmente più favorevole

Il sequel cinematografico di Mortal Kombat non arriverà più sugli schermi il prossimo ottobre, come inizialmente previsto, ma farà il suo debutto nelle sale il 15 maggio 2026. Secondo quanto riportato da Deadline, i test screening hanno ottenuto riscontri positivi, ma la fitta agenda di uscite autunnali avrebbe spinto la produzione a optare per una finestra primaverile, considerata più favorevole.

Il progetto, annunciato a gennaio 2021, porta la firma di Jeremy Slater (Moon Knight) alla sceneggiatura, mentre la regia rimane affidata a Simon McQuoid, già dietro la macchina da presa del primo capitolo. La saga, con tre film live-action prodotti da New Line, ha incassato complessivamente 257,8 milioni di dollari a livello globale. Intanto il trailer "Red Band" del nuovo capitolo ha registrato 106,8 milioni di visualizzazioni in 24 ore, segnando un primato per il franchise.

Il cast conferma diversi volti noti e introduce nuovi ingressi di rilievo. Tra i protagonisti ci sarà Karl Urban (The Boys), chiamato a interpretare Johnny Cage, personaggio iconico che in questa occasione verrà trascinato attraverso un portale nel mondo del torneo. Torna anche Lewis Tan nei panni di Cole Young, affiancato da Jessica McNamee (Sonya Blade), Adeline Rudolph (Kitana), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax Briggs), CJ Bloomfield (Baraka), Tati Gabrielle (Jade), Chin Han (Shang Tsung), Hiroyuki Sanada (Scorpion) e Max Huang (Kung Lao).

Con l'uscita rinviata di sette mesi, gli appassionati dovranno attendere più a lungo per vedere il nuovo scontro tra i guerrieri del celebre universo videoludico, ma il primo trailer anticipa una pellicola di alto profilo rispetto al primo film, da considerarsi più come un'introduzione, e il pubblico sembra aver apprezzato.