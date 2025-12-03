Miracolo Helldivers 2: lo spazio occupato per l'installazione su PC scende dell'85%

Arrowhead, con il supporto di Nixxes, ha ridotto fino all'85% lo spazio richiesto da Helldivers 2 su PC, passando da 154 GB a circa 23 GB grazie alla rimozione degli asset duplicati. I caricamenti restano quasi invariati anche su HDD. La versione "slim" è disponibile in opt-in.

Arrowhead ha annunciato un importante miglioramento per la versione PC di Helldivers 2: il gioco ora può occupare fino all'85% di spazio in meno sul disco, grazie a un drastico intervento di ottimizzazione realizzato in collaborazione con Nixxes. Fin dal lancio, la versione PC aveva richiesto circa 154 GB di spazio, una quantità giudicata eccessiva da molti giocatori.

Già a ottobre lo studio aveva comunicato di essere al lavoro su possibili soluzioni per ridurre il peso complessivo, in particolare eliminando la duplicazione degli asset utilizzata in precedenza per migliorare i tempi di caricamento sui vecchi HDD meccanici. Tuttavia, questo approccio, pur utile per utenti con hardware datato, risultava inefficiente per chi giocava su SSD moderni, dove la duplicazione non portava benefici reali e occupava soltanto spazio aggiuntivo.

L'intervento che riduce lo spazio necessario per Helldivers 2 su PC

Le prime proiezioni interne lasciavano intendere che, rimuovendo gli asset duplicati, i tempi di caricamento sui dischi meccanici sarebbero potuti peggiorare anche di dieci volte. In realtà, come spiegato da Arrowhead nel nuovo post pubblicato su Steam, "lo scenario peggiore" non si è verificato.

Dopo una fase di test approfondita, lo studio ha scoperto che la maggior parte del tempo di caricamento di Helldivers 2 non dipende dall'accesso ai file, ma dalla generazione dei livelli, che avviene in parallelo al caricamento degli asset. Questo significa che, anche su HDD tradizionali, la differenza tra la versione con asset duplicati e quella ottimizzata è minima, nell'ordine di pochi secondi.

Grazie a questa consapevolezza, Arrowhead è riuscita a ridurre l'installazione a circa 23GB, con un risparmio di 131 GB. Questa nuova versione, definita "slim", è già disponibile per i giocatori che desiderano provarla tramite un opt-in. In caso di problemi è possibile tornare alla versione precedente, ma lo studio definisce il passaggio un'opzione a basso rischio per liberare prezioso spazio su disco e contribuire al test in condizioni reali. Se la fase di beta tecnica si concluderà senza intoppi, la versione snellita diventerà lo standard per tutti i giocatori.