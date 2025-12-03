Miracolo Helldivers 2: lo spazio occupato per l'installazione su PC scende dell'85%
Arrowhead, con il supporto di Nixxes, ha ridotto fino all'85% lo spazio richiesto da Helldivers 2 su PC, passando da 154 GB a circa 23 GB grazie alla rimozione degli asset duplicati. I caricamenti restano quasi invariati anche su HDD. La versione "slim" è disponibile in opt-in.di Francesco Messina pubblicata il 03 Dicembre 2025, alle 10:21 nel canale Videogames
PlaystationSonyHelldivers
Arrowhead ha annunciato un importante miglioramento per la versione PC di Helldivers 2: il gioco ora può occupare fino all'85% di spazio in meno sul disco, grazie a un drastico intervento di ottimizzazione realizzato in collaborazione con Nixxes. Fin dal lancio, la versione PC aveva richiesto circa 154 GB di spazio, una quantità giudicata eccessiva da molti giocatori.
Già a ottobre lo studio aveva comunicato di essere al lavoro su possibili soluzioni per ridurre il peso complessivo, in particolare eliminando la duplicazione degli asset utilizzata in precedenza per migliorare i tempi di caricamento sui vecchi HDD meccanici. Tuttavia, questo approccio, pur utile per utenti con hardware datato, risultava inefficiente per chi giocava su SSD moderni, dove la duplicazione non portava benefici reali e occupava soltanto spazio aggiuntivo.
L'intervento che riduce lo spazio necessario per Helldivers 2 su PC
Le prime proiezioni interne lasciavano intendere che, rimuovendo gli asset duplicati, i tempi di caricamento sui dischi meccanici sarebbero potuti peggiorare anche di dieci volte. In realtà, come spiegato da Arrowhead nel nuovo post pubblicato su Steam, "lo scenario peggiore" non si è verificato.
Dopo una fase di test approfondita, lo studio ha scoperto che la maggior parte del tempo di caricamento di Helldivers 2 non dipende dall'accesso ai file, ma dalla generazione dei livelli, che avviene in parallelo al caricamento degli asset. Questo significa che, anche su HDD tradizionali, la differenza tra la versione con asset duplicati e quella ottimizzata è minima, nell'ordine di pochi secondi.
Grazie a questa consapevolezza, Arrowhead è riuscita a ridurre l'installazione a circa 23GB, con un risparmio di 131 GB. Questa nuova versione, definita "slim", è già disponibile per i giocatori che desiderano provarla tramite un opt-in. In caso di problemi è possibile tornare alla versione precedente, ma lo studio definisce il passaggio un'opzione a basso rischio per liberare prezioso spazio su disco e contribuire al test in condizioni reali. Se la fase di beta tecnica si concluderà senza intoppi, la versione snellita diventerà lo standard per tutti i giocatori.
5 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Spero proprio di si.
Spero proprio di si.
anche adesso, su ps5 ci sono dei cali di frame importanti in tutti gli ambienti
Spero proprio di si.
beh non proprio, loro dicevano che occupava tanto perchè così i tempi di caricamento da hdd meccanico sarebbero stati più veloci.. certo a quel punto magari chiedere in fase di installazione quale delle due versioni volevi
"We now know that, contrary to most games, the majority of the loading time in Helldivers 2 is due to level-generation rather than asset loading," the post reads. "This level generation happens in parallel with loading assets from the disk and so is the main determining factor of the loading time. We now know that this is true even for users with mechanical HDDs."
Apposta, no !
Ora con tutto l'affetto che ho per i buoni vecchi dischi meccanici...che sono ancora la soluzione ideale per backup e storage in maniera sicura...ma ecco, questo è l'unico utilizzo per il quale dovrebbero essere ancora intesi. Sistema operativo, programmi, videogiochi...secondo me l'SSD è un MUST da un pezzo. Sarà che l'ho adottati nel 2010 e non sono tornato più indietro...
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".