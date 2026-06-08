Minecraft Dungeons 2: Microsoft ha annunciato la data dell'action RPG accessibile a tutti

Microsoft ha annunciato la data di uscita di Minecraft Dungeons 2, sequel dell'action RPG ambientato nell'universo di Minecraft. Il gioco arriverà il 29 settembre 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Durante l'Xbox Game Showcase, Microsoft ha annunciato la data di lancio di Minecraft Dungeons II, nuovo capitolo della serie action RPG ispirata all'universo di Minecraft. Il titolo sarà disponibile dal 29 settembre 2026 e raggiungerà un ampio numero di piattaforme, comprese PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

"Torna nel mondo di Minecraft Dungeons in una nuovissima avventura RPG d'azione, ricca di scontri ad alto rischio, sfide emozionanti e ambientazioni mai viste prima, mentre ti impegni a salvare un mondo in crisi. Riuscirete tu e i tuoi alleati a prevalere sulle forze del male e a salvare la situazione ancora una volta?" cita il trailer.

In sostanza, Minecraft Dungeons II dovrebbe catapultare i giocatori in ambientazioni inedite e contro nemici completamente nuovi. Non dovrebbe cambiare invece la struttura narrativa, elemento su cui si basa l'esperienza.

Dal punto di vista del gameplay, il progetto mantiene l'identità che ha caratterizzato il primo capitolo. Il gioco resta focalizzato sull'esplorazione di dungeon, sul combattimento e sulla raccolta di equipaggiamenti sempre più potenti. Anche in questo seguito non trovano spazio le tradizionali meccaniche di estrazione delle risorse e di crafting che hanno dato notorietà al gioco principale.

In conclusione, anche questo nuovo Minecraft adotterà la struttura classica degli action RPG fatta di esplorazione, combattimenti e raccolta di loot. Naturalmente, il tutto in un ambiente virtuale nettamente più accessibile e immediato per i più piccoli.