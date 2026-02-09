MindsEye, il CEO accusa: 'Speso un milione di euro per sabotare il gioco'

Il co-CEO di Build a Rocket Boy accusa Ritual Network di aver speso oltre 1 milione di euro per sabotare MindsEye, coinvolgendo influencer, giornalisti e dipendenti. Annunciate denunce penali e una missione ispirata ai fatti

di pubblicata il , alle 10:21 nel canale Videogames
 

Il caso MindsEye si arricchisce di nuovi e clamorosi sviluppi. Mark Gerhard, co-CEO di Build a Rocket Boy, lo studio responsabile del gioco, ha accusato apertamente l'esistenza di una vera e propria campagna di sabotaggio ai danni del titolo, dal valore stimato di oltre 1 milione di euro. Le dichiarazioni sono emerse durante una riunione interna con i dipendenti, successivamente riportata da diverse fonti del settore. Il tema del sabotaggio era già stato tirato in ballo dal director Leslie Benzies.

Secondo Gerhard, dietro questa presunta operazione ci sarebbe la società britannica Ritual Network, che avrebbe orchestrato un piano mirato a danneggiare la reputazione di MindsEye e dello studio. Il CEO sostiene che l'azienda avrebbe pagato influencer, giornalisti e persino alcuni dipendenti interni a Build a Rocket Boy per diffondere contenuti negativi e informazioni riservate. Tra i nomi citati figura anche l'influencer noto come "Cyberboi", indicato come uno dei soggetti coinvolti nella campagna.

Gerhard ha annunciato l'intenzione di procedere per vie legali, affermando che verranno presentate denunce penali per spionaggio industriale e sabotaggio. Pur senza fornire prove pubbliche immediate, il co-CEO ha dichiarato di essere in possesso di elementi sufficienti per identificare i presunti responsabili e ha ribadito la determinazione dell'azienda a difendere la propria immagine e il lavoro del team.

Ulteriori dettagli sull'accusa di sabotaggio nei confronti di Mindseye

Uno degli aspetti più discussi riguarda la decisione di trasformare questa vicenda in contenuto narrativo interno al gioco. Gerhard ha infatti affermato che i nomi dei presunti sabotatori verranno inseriti nella prossima missione di spionaggio di MindsEye, creando una sorta di meta-narrazione che riflette quanto accaduto nella realtà.

Secondo Insider Gaming, questa missione sarà una versione riadattata della missione "Hitman", precedentemente annunciata e poi cancellata nel giugno 2025, in seguito alla separazione da IOI Partners come publisher. Durante la riunione è emerso anche un altro elemento controverso: Build a Rocket Boy avrebbe installato software di monitoraggio sui computer dei dipendenti senza una comunicazione preventiva.

Gerhard ha giustificato la scelta come una misura temporanea per rafforzare la sicurezza interna e prevenire ulteriori tentativi di sabotaggio. Ha inoltre assicurato che il software verrà rimosso entro pochi mesi e che l'obiettivo non è il controllo dei lavoratori, ma la tutela dello studio. Nonostante le polemiche, Gerhard ha ribadito che la priorità dell'azienda resta la creazione di giochi di qualità.

5 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Cfranco09 Febbraio 2026, 10:37 #1
E questi avrebbero speso un milione di $ per cosa esattamente ?
Cosa ci guadagnerebbero ?

Non so se le accuse siano vere, o se sia solo un modo per deflettere il fatto che il gioco fa schifo, o che questo tizio abbia dei problemi di paranoia
futu|2e09 Febbraio 2026, 10:43 #2
Soldi buttati, si sono sabotati da soli.
zbear09 Febbraio 2026, 13:17 #3
A dir il vero, tutte le recensioni lette parlano di vera schifezza, compresa quelle spagnole e italiane. Problemi tecnici, bug, cali impressionanti di frames, storia senza capo ne' coda .... pare sia veramente un obbrobrio da buttare ancor prima di giocarlo. Esempio https://multiplayer.it/recensioni/m...recensione.html
futu|2e09 Febbraio 2026, 13:49 #4
Se possiamo evitare di citare multiplayer, everyeye, gametime è meglio
zbear09 Febbraio 2026, 18:38 #5
Originariamente inviato da: futu|2e
Se possiamo evitare di citare multiplayer, everyeye, gametime è meglio


?? Perchè? Non capisco .....

