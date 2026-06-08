Microsoft svela una speciale Xbox Series X25 Limited Edition per rendere omaggio alla storia del marchio

Per celebrare i 25 anni di Xbox, Microsoft ha annunciato una Xbox Series X25 Limited Edition e un controller speciale dal design verde trasparente ispirato alla prima console del marchio. Entrambi saranno disponibili da novembre

Microsoft ha scelto di celebrare il venticinquesimo anniversario di Xbox con il lancio di una speciale edizione della propria console e di un controller dedicato. L'annuncio è arrivato durante l'Xbox Games Showcase, dove l'azienda ha presentato la nuova Xbox Series X25 Limited Edition, un modello che rende omaggio alle origini del marchio attraverso un design ispirato alla prima Xbox.

L'elemento più distintivo della console è la colorazione verde trasparente, una chiara citazione del celebre "OG Green" che caratterizzava l'identità visiva della piattaforma nei suoi primi anni di vita. Secondo Microsoft, questa scelta estetica vuole ricordare il percorso compiuto dal brand e celebrare la comunità di giocatori che ha accompagnato Xbox fin dall'inizio.

Anche i dettagli della scocca sono stati progettati per richiamare il passato. All'accensione, il simbolo "X" si illumina di verde, evocando l'iconica sequenza di avvio della console originale. Sul frontale è inoltre presente il logo dedicato al 25° anniversario, accompagnato da ulteriori elementi grafici che rendono omaggio alla storia dell'ecosistema Xbox.

L'Xbox Series X25 debutta insieme ad un nuovo controller

Accanto alla console debutta anche il nuovo Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, sviluppato seguendo la stessa filosofia nostalgica. Il controller riprende il verde trasparente e integra richiami ai primi modelli Xbox, inclusi i tradizionali colori dei pulsanti ABXY. Microsoft ha inoltre reinterpretato i pulsanti nero e bianco presenti sul celebre controller "Duke", inserendo riferimenti estetici nelle sezioni superiori del dispositivo.

Sul retro del controller, la scocca trasparente e il vano batterie consentono di vedere il classico logo Xbox, aggiungendo un ulteriore richiamo alle origini del marchio. Il controller sarà incluso con la console celebrativa, ma verrà commercializzato anche separatamente.

Microsoft non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali dei due prodotti. Tuttavia, l'azienda ha confermato che sia la Xbox Series X25 Limited Edition sia il controller dedicato saranno disponibili a partire dal mese di novembre.