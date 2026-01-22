Microsoft spinge il gaming su Windows 11 Arm: disponibile l'app Xbox

L'aggiornamento Xbox di gennaio porta l'app Xbox su PC Windows 11 Arm e introduce il Game Save Sync Indicator, il cloud gaming su Smart TV Hisense e numerose novità per Play Anywhere, handheld e streaming dei giochi posseduti. Un passo deciso verso un ecosistema sempre più flessibile e connesso

Con l'aggiornamento Xbox di gennaio, Microsoft apre il 2026 con una serie di novità pensate per ampliare l'ecosistema Xbox e rendere l'esperienza di gioco ancora più flessibile, accessibile e interconnessa. Dall'espansione dell'app Xbox su PC Windows 11 con architettura Arm, fino ai miglioramenti del cloud gaming e alle nuove funzioni richieste dalla community, l'obiettivo è chiaro: permettere ai giocatori di giocare ovunque, su più dispositivi, senza compromessi.

Una delle novità più rilevanti riguarda l'arrivo dell'Xbox PC App sui PC Windows 11 basati su Arm. Gli utenti possono ora scaricare e giocare localmente ai titoli presenti nel catalogo dell'app Xbox, inclusi quelli disponibili tramite Xbox Game Pass.

Secondo Microsoft, oltre l'85% del catalogo PC già compatibile. Per i titoli che non possono ancora essere eseguiti in locale, resta disponibile Xbox Cloud Gaming, che consente di giocare via streaming. Un ruolo chiave è svolto da Prism, l'emulatore x86/x64 di Windows su Arm, che ora supporta anche le istruzioni AVX e AVX2, migliorando sensibilmente la compatibilità con molti giochi moderni. Inoltre, il supporto a Epic Anti-Cheat (EAC), permette l'esecuzione di titoli molto popolari come Fortnite e Gears of War: Reloaded. Si tratta di un passo importante verso una maggiore compatibilità hardware, che apre le porte a una nuova generazione di laptop più efficienti e portatili, mantenendo invariata la qualità dell'esperienza Xbox.

Xbox aggiornamento gennaio 2026: arrivano il Game Save Sync Indicator e novità per il cloud

Un'altra funzione molto attesa è finalmente realtà: il Game Save Sync Indicator. Disponibile su PC e dispositivi portatili, questo indicatore mostra in tempo reale lo stato di sincronizzazione dei salvataggi nel cloud. I giocatori possono così sapere con certezza quando i propri progressi sono stati salvati correttamente, evitando perdite di dati e rendendo il passaggio da un dispositivo all'altro più sicuro e immediato.

Importanti novità arrivano anche sul fronte del cloud gaming. Xbox ha annunciato una partnership con Hisense e V (ex VIDAA) per portare l'app Xbox su alcuni Smart TV con sistema operativo V homeOS nel corso del 2026. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno così avviare e giocare in streaming a centinaia di titoli direttamente dal televisore, senza console, sfruttando Xbox Cloud Gaming.

Xbox aggiornamento gennaio 2026: rafforzati Handheld Compatibility Program e Xbox Play Anywhere

Cresce ulteriormente anche il programma Xbox Play Anywhere, che ha superato quota 1.000 giochi supportati. Questo significa acquistare un titolo una sola volta e giocarlo senza costi aggiuntivi su console, PC e dispositivi portatili compatibili, mantenendo salvataggi, obiettivi e contenuti aggiuntivi sincronizzati. Tra le nuove aggiunte figurano titoli come The Finals, Octopath Traveler 0 e Marvel Cosmic Invasion.

Sul fronte del cloud, la funzione "Stream your own game" continua a espandersi. Gli abbonati Game Pass Ultimate, Premium ed Essential possono ora trasmettere in streaming oltre 1.000 giochi di loro proprietà, inclusi titoli come Resident Evil Village e Final Fantasy VII Remake Intergrade. Altri giochi sono in arrivo, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco su dispositivi supportati.

Xbox aggiornamento gennaio 2026: retrogaming e mouse con tastiera

Spazio anche al passato con Retro Classics, la collaborazione tra Xbox e Antstream Arcade che porta oltre 100 giochi classici su Game Pass. Con più di un milione di giocatori già coinvolti, il servizio continua a crescere con nuovi titoli, tornei settimanali e sfide della community.

Infine, Xbox estende il supporto a mouse e tastiera: oltre 230 giochi cloud supportano già i controlli touch, mentre nuovi titoli sono stati aggiunti alla lista di quelli compatibili con mouse e tastiera, tra cui Prince of Persia: The Lost Crown e The Outer Worlds 2.

Per ulteriori dettagli dai un'occhiata al post ufficiale della stessa Xbox.