Microsoft rinvia l'aumento del prezzo di Xbox Game Pass Ultimate in alcuni paesi europei

Microsoft ha posticipato l'aumento dei prezzi di Xbox Game Pass Ultimate in alcuni paesi, tra cui Germania e Irlanda. Gli abbonati con rinnovo automatico continueranno temporaneamente a pagare la vecchia tariffa, una misura legata a normative locali che impongono un preavviso prima di modifiche ai costi.

Microsoft ha deciso di rinviare l'aumento dei prezzi di Xbox Game Pass Ultimate per alcuni abbonati in paesi selezionati, offrendo così una tregua temporanea dopo l'ondata di critiche seguita all'annuncio del rincaro.

La scorsa settimana, infatti, l'azienda aveva comunicato un incremento del prezzo del servizio, portando il costo mensile in diversi mercati europei da 17,99 a 26,99€. Tuttavia, in nazioni come Germania, Irlanda, Polonia, Corea del Sud e India, i clienti esistenti potranno continuare almeno per ora a pagare la vecchia tariffa.

Secondo un'email inviata agli abbonati di queste aree, Microsoft precisa che gli aumenti "riguarderanno solo i nuovi acquisti e non influenzeranno l'attuale abbonamento, a condizione che sia attivo un piano con rinnovo automatico". In altre parole, chi mantiene la sottoscrizione attiva non subirà modifiche di prezzo, ma chi cancellerà e poi riattiverà l'abbonamento sarà soggetto alla nuova tariffa più alta.

Microsoft: la voce dell'azienda sul rinvio dell'aumento del prezzo del Game Pass

Un portavoce di Microsoft, Kari Perez, responsabile della comunicazione Xbox, ha confermato la notizia a The Verge: "Il nostro recente aggiornamento sui prezzi resta invariato. Tuttavia, in alcune regioni, gli abbonati continueranno a pagare il prezzo attuale in conformità con le normative locali. Forniremo un preavviso prima che vengano applicati eventuali adeguamenti".

Questa decisione sembra essere motivata proprio da requisiti normativi legati alle modifiche dei prezzi per abbonamenti ricorrenti. In paesi come l'Irlanda, ad esempio, la legge prevede che i consumatori debbano essere informati con almeno 60 giorni di anticipo rispetto a qualsiasi variazione del costo. Ciò significa che gli aumenti non entreranno in vigore prima di due mesi, lasciando agli utenti un po' di respiro.

NOTA: sembra che il rinvio interessi anche l'Italia.