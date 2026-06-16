Microsoft potrebbe introdurre pagamenti a rate per le future console Xbox attraverso PayPal e Klarna
Un'indiscrezione suggerisce che Microsoft stia preparando un sistema di pagamento rateale per prodotti Xbox tramite PayPal e Klarna. L'iniziativa potrebbe riguardare console, giochi e servizi, offrendo formule senza interessidi Francesco Messina pubblicata il 16 Giugno 2026, alle 10:01 nel canale Videogames
MicrosoftXBOX
Microsoft potrebbe introdurre nuove formule di pagamento rateale per rendere più accessibili le console Xbox e altri prodotti del proprio ecosistema gaming. L'indiscrezione emerge da un'analisi del backend di xCloud effettuata da Better xCloud, una fonte nota per aver individuato in passato funzionalità non ancora annunciate ufficialmente.
Secondo quanto scoperto, Microsoft starebbe lavorando a un programma basato sul concetto di "compra ora e paga dopo", che consentirebbe agli utenti di suddividere il costo degli acquisti in più rate senza interessi. Tra i partner coinvolti figurerebbero PayPal e Klarna, due delle piattaforme più diffuse nel settore dei pagamenti dilazionati.
Le informazioni emerse indicano diverse opzioni di finanziamento. Attraverso PayPal, gli utenti potrebbero scegliere di dividere la spesa in quattro pagamenti distribuiti nell'arco di alcune settimane oppure estendere il piano fino a ventiquattro mesi. Klarna, invece, offrirebbe una formula basata su tre rate, con una prima quota versata al momento dell'acquisto e le successive a intervalli di trenta giorni.
The Xbox website will have the "Buy now Pay later" feature via Paypal & Klarna pic.twitter.com/ZdVnKOtOFi-- red // Better xCloud (@redphx) June 15, 2026
Quali sono i dettagli del programma? Ulteriori elementi relativi all'acquisto di una Xbox a rate
Al momento non è chiaro quali prodotti saranno effettivamente inclusi nel programma. Il materiale individuato non specifica se la rateizzazione riguarderà esclusivamente le console Xbox oppure anche videogiochi, accessori e altri contenuti presenti all'interno dello store Microsoft. Tuttavia, l'ipotesi appare particolarmente plausibile per l'hardware, soprattutto dopo i recenti aumenti di prezzo che hanno interessato Xbox Series X.
Questa possibile iniziativa si inserisce in un contesto complesso per il mercato console. La nuova responsabile della divisione Xbox, Asha Sharma, ha recentemente riconosciuto che i costi dell'hardware stanno diventando sempre più difficili da sostenere per molti consumatori. Le difficoltà nella disponibilità di memoria e componenti di archiviazione continuano infatti a influenzare i prezzi dei dispositivi, compresi quelli legati al futuro progetto noto come Project Helix.
Microsoft starebbe quindi valutando modelli commerciali alternativi per ampliare la platea di utenti. Tra le soluzioni prese in considerazione vi sono sia sistemi basati maggiormente sul cloud gaming sia formule di pagamento più flessibili per l'acquisto delle console tradizionali. L'idea richiama per certi aspetti il precedente programma Xbox All Access, che permetteva di ottenere una console e l'abbonamento Game Pass tramite un pagamento mensile distribuito su due anni.
18 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Se devi comprare una xbox a rate probabilmente NON dovresti comprarla.
Scusate se lo dico ma vedo ogni santo giorno persone di tutte le età che ragionando col sistema di "eh ma 20 per lo smartphone che vuoi che sia" moltiplicato poi per smartwatch, smart ring, vacanze, auto e inserite pure altri 250 servizi vari ed eventuali e poi piangono quando il banco salta.
Se volete comprare una consolle fate come ai vecchi tempi... mettete da parte i soldi e quando li avete la comprate oneshot. Non fate rate del cazz* per beni non essenziali.
Se devi comprare una xbox a rate probabilmente NON dovresti comprarla.
Scusate se lo dico ma vedo ogni santo giorno persone di tutte le età che ragionando col sistema di "eh ma 20 per lo smartphone che vuoi che sia" moltiplicato poi per smartwatch, smart ring, vacanze, auto e inserite pure altri 250 servizi vari ed eventuali e poi piangono quando il banco salta.
Se volete comprare una consolle fate come ai vecchi tempi... mettete da parte i soldi e quando li avete la comprate oneshot. Non fate rate del cazz* per beni non essenziali.
Amen !
Se devi comprare una xbox a rate probabilmente NON dovresti comprarla.
Scusate se lo dico ma vedo ogni santo giorno persone di tutte le età che ragionando col sistema di "eh ma 20€ per lo smartphone che vuoi che sia" moltiplicato poi per smartwatch, smart ring, vacanze, auto e inserite pure altri 250 servizi vari ed eventuali e poi piangono quando il banco salta.
Se volete comprare una consolle fate come ai vecchi tempi... mettete da parte i soldi e quando li avete la comprate oneshot. Non fate rate del cazz* per beni non essenziali.
l'americano medio è sempre indebitato su tutto ,siamo noi italiani che siamo l'esatto opposto o almeno lo eravamo storicamente ,ora un po meno
Una mia ex arrivava ad avere meno di 1 euro sul conto corrente ma non perche non guadagnava abbastamza, anzi ma perche spendeva tutto in vestiti vacanze ecc, questo voleva dire che calcolava al centesimo le spese sulla carta di credito per compensare mese dopo mese il saldo, sono io che ghi ho insegnato a gestire i soldi in maniera diversa
Io compro sepre tutto in "contanti" se proprio potrei non arrivarci aspetto di accumularli, potrei fare un prestito solo in caso di grande e grave imprevisto
Se devi comprare una xbox a rate probabilmente NON dovresti comprarla.
Scusate se lo dico ma vedo ogni santo giorno persone di tutte le età che ragionando col sistema di "eh ma 20 per lo smartphone che vuoi che sia" moltiplicato poi per smartwatch, smart ring, vacanze, auto e inserite pure altri 250 servizi vari ed eventuali e poi piangono quando il banco salta.
Se volete comprare una consolle fate come ai vecchi tempi... mettete da parte i soldi e quando li avete la comprate oneshot. Non fate rate del cazz* per beni non essenziali.
Amen al quadrato.
E ne conosco di gente che fa rate per tutto poi mi viene a dire "eh non capisco come sia possibile che non arrivo a fine mese", gli possa prendere un cagotto a spruzzo spendono mezzo stipendio in rate e cazzate varie!
Cavolo, che voglia devi avere per stare dietro a una gestione del genere.. Io non potrei mai !!
Idem, addirittura per la macchina ho esordito così: "Buongiorno, io acquisto solo per contanti, se vi sta bene ok altrimenti nemmeno mi siedo."
La risposta del venditore un pò interdetto è stata: "Un momento che provo a chiedere.. "
Follia.
La risposta del venditore un pò interdetto è stata: "Un momento che provo a chiedere.. "
Follia.
esatto follia, dover discutere per NON comprare con un finanziamento
con il finanziamento ci perdi comunque di piu e in certi casi quando fanno bene i furbi molto di piu
se l'auto costa 20.000€ in contanti e invece 17.000€ con finanziamamento la versione con finaziamento alla fine ti fa pagare ben piu di quella normale e questo senza andare in dettaglio di spese nascoste o accessorie che possono far passare quel 17000€ a 25000€ senza che te ne renda conto pensando invece di fare l'affare
Posso capire giusto giusto il mutuo, se (strano da italiano) non hai casa di proprietà o ne vuoi una seconda.
Non capisco nemmeno come non si riesca a mettere da parte buona parte dello stipendio (normale) ogni mese, io credo di aver fatto una manciata mesi in cui ho speso più di quel che ho guadagnato in 30 anni ormai, dove minchia li spende i soldi la gente per non averne per una console?
Ma io il prezzo dell'auto lo sapevo già !!
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