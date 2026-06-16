Microsoft potrebbe introdurre pagamenti a rate per le future console Xbox attraverso PayPal e Klarna

Un'indiscrezione suggerisce che Microsoft stia preparando un sistema di pagamento rateale per prodotti Xbox tramite PayPal e Klarna. L'iniziativa potrebbe riguardare console, giochi e servizi, offrendo formule senza interessi

Microsoft potrebbe introdurre nuove formule di pagamento rateale per rendere più accessibili le console Xbox e altri prodotti del proprio ecosistema gaming. L'indiscrezione emerge da un'analisi del backend di xCloud effettuata da Better xCloud, una fonte nota per aver individuato in passato funzionalità non ancora annunciate ufficialmente.

Secondo quanto scoperto, Microsoft starebbe lavorando a un programma basato sul concetto di "compra ora e paga dopo", che consentirebbe agli utenti di suddividere il costo degli acquisti in più rate senza interessi. Tra i partner coinvolti figurerebbero PayPal e Klarna, due delle piattaforme più diffuse nel settore dei pagamenti dilazionati.

Le informazioni emerse indicano diverse opzioni di finanziamento. Attraverso PayPal, gli utenti potrebbero scegliere di dividere la spesa in quattro pagamenti distribuiti nell'arco di alcune settimane oppure estendere il piano fino a ventiquattro mesi. Klarna, invece, offrirebbe una formula basata su tre rate, con una prima quota versata al momento dell'acquisto e le successive a intervalli di trenta giorni.

The Xbox website will have the "Buy now Pay later" feature via Paypal & Klarna pic.twitter.com/ZdVnKOtOFi -- red // Better xCloud (@redphx) June 15, 2026

Quali sono i dettagli del programma? Ulteriori elementi relativi all'acquisto di una Xbox a rate

Al momento non è chiaro quali prodotti saranno effettivamente inclusi nel programma. Il materiale individuato non specifica se la rateizzazione riguarderà esclusivamente le console Xbox oppure anche videogiochi, accessori e altri contenuti presenti all'interno dello store Microsoft. Tuttavia, l'ipotesi appare particolarmente plausibile per l'hardware, soprattutto dopo i recenti aumenti di prezzo che hanno interessato Xbox Series X.

Questa possibile iniziativa si inserisce in un contesto complesso per il mercato console. La nuova responsabile della divisione Xbox, Asha Sharma, ha recentemente riconosciuto che i costi dell'hardware stanno diventando sempre più difficili da sostenere per molti consumatori. Le difficoltà nella disponibilità di memoria e componenti di archiviazione continuano infatti a influenzare i prezzi dei dispositivi, compresi quelli legati al futuro progetto noto come Project Helix.

Microsoft starebbe quindi valutando modelli commerciali alternativi per ampliare la platea di utenti. Tra le soluzioni prese in considerazione vi sono sia sistemi basati maggiormente sul cloud gaming sia formule di pagamento più flessibili per l'acquisto delle console tradizionali. L'idea richiama per certi aspetti il precedente programma Xbox All Access, che permetteva di ottenere una console e l'abbonamento Game Pass tramite un pagamento mensile distribuito su due anni.