Microsoft posticipa il reboot di Fable a febbraio 2027 per non scontrarsi con GTA 6

Microsoft ha annunciato il rinvio di Fable, il reboot dell'action-RPG di Playground Games, ora previsto per febbraio 2027. La decisione strategica mira a decongestionare la lineup natalizia del 2026, evitando la concomitanza con uscite di forte richiamo come GTA 6. Nuovi dettagli saranno svelati all'Xbox Games Showcase del 7 giugno.

Microsoft e Playground Games hanno ridefinito la finestra di lancio di Fable, l'atteso reboot della celebre saga di giochi di ruolo d'azione per l'ecosistema Xbox. Inizialmente previsto per il periodo autunnale del 2026, il titolo ha subito uno slittamento ufficiale e la nuova finestra di pubblicazione è stata fissata per il mese di febbraio 2027.

La comunicazione è giunta direttamente tramite i canali social della divisione Xbox. Nella nota ufficiale viene sottolineato come il panorama distributivo degli ultimi mesi del 2026 sia caratterizzato da un'elevata densità di uscite di alto profilo. Tra le produzioni menzionate figurano Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer e, in particolar modo, Grand Theft Auto VI, il cui debutto sul mercato è atteso per la metà di novembre.

This is year is packed with incredible games for XBOX players to enjoy, from Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day and Call of Duty Modern Warfare 4 to Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer and Grand Theft Auto VI. In order to plan our game launches through the… pic.twitter.com/eNXiA9ebn4 — XBOX (@XBOX) May 29, 2026

"Quest'anno è ricco di giochi incredibili per i giocatori XBOX da godere, da Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day e Call of Duty Modern Warfare 4 a Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer e Grand Theft Auto VI. Per pianificare la pubblicazione dei nostri giochi durante le festività in modo che funzioni al meglio per i giocatori, stiamo spostando Fable a febbraio 2027 così potrà avere lo spazio che merita. Siamo entusiasti di offrire ai giocatori una nuova importante anteprima di Fable, oltre al resto della nostra lineup, all'XBOX Games Showcase del 7 giugno".

La rimodulazione del calendario risponde a logiche di posizionamento commerciale. All'interno dell'industria del gaming, la saturazione della finestra pre-natalizia rappresenta un rischio concreto di cannibalizzazione delle vendite, specialmente in concomitanza con la release di un competitor massivo come l'opera di Rockstar Games.

Precedenti indiscrezioni emerse nel mese di aprile avevano già evidenziato possibili preoccupazioni interne a Playground Games relative all'impatto mediatico e commerciale di GTA 6, nonostante i canali ufficiali avessero inizialmente ribadito la finestra autunnale. Lo slittamento a febbraio 2027 garantisce al titolo una collocazione temporale più isolata, potenzialmente favorevole a una maggiore focalizzazione dell'attenzione da parte dell'utenza e della critica specializzata.

Dal punto di vista dello sviluppo, il ritardo accumulato appare quantitativamente contenuto e non indicativo di problematiche strutturali nella produzione.

Il prossimo appuntamento tecnico e informativo per Fable è fissato per il 7 giugno, in occasione dell'Xbox Games Showcase, evento in cui Microsoft ha promesso di mostrare una nuova e approfondita sequenza di gameplay e di illustrare in modo più dettagliato i piani evolutivi della propria lineup software. In quella sede potrebbero essere rilasciate informazioni ulteriori in merito alla data di commercializzazione specifica all'interno del mese di febbraio.