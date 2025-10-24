Microsoft non si ferma più e colpisce gli sviluppatori: il Dev Kit di Xbox ora costa di più

Dopo gli aumenti di console e abbonamenti Game Pass, Microsoft ha alzato anche il prezzo dei kit di sviluppo Xbox Series X/S: da 1.500 a 2.000 dollari. La società cita motivazioni "macroeconomiche" e l'impatto dei dazi USA sulle importazioni dalla Cina.

Dopo gli aumenti di prezzo delle console Xbox Series X e degli abbonamenti Game Pass, Microsoft ha annunciato un nuovo rincaro che questa volta colpisce direttamente gli sviluppatori. Il prezzo del kit di sviluppo Xbox (XDK), l'hardware utilizzato per creare e testare i giochi per le console Xbox, passa infatti da 1.500 a 2.000 dollari, con un incremento del 33%.

Secondo quanto riportato da The Verge, Microsoft ha giustificato la decisione citando "sviluppi macroeconomici", un'espressione già utilizzata un mese fa per spiegare l'aumento dei prezzi delle console. L'azienda ha ribadito il proprio impegno a fornire "strumenti e supporto di alta qualità" agli sviluppatori, ma non ha rilasciato ulteriori commenti ufficiali.

Gli aumenti di console e dev kit coincidono con l'introduzione da parte dell'amministrazione statunitense di un dazio del 30% sulle importazioni dalla Cina, misura che ha avuto un impatto diretto sui costi di produzione.

Microsoft Xbox: gli aumenti del prezzo dei dev kit e come limitare gli effetti dei dazi

Per limitare gli effetti delle tariffe, Microsoft starebbe cercando di spostare parte della produzione di console e accessori al di fuori della Cina. Tuttavia, l'azienda riconosce che anche altri fattori, come la fluttuazione delle valute e l'aumento dei costi di produzione globali, contribuiscono ai rincari.

Il nuovo prezzo dei dev kit entra in vigore immediatamente e interesserà non solo gli sviluppatori statunitensi, ma anche quelli europei e di altri mercati.

Il kit di sviluppo Xbox Series X/S è uno strumento avanzato e costoso: offre 40 GB di memoria GDDR6, più del doppio rispetto ai 16 GB presenti nella console retail, e integra componenti aggiuntivi, porte USB frontali, un display integrato e cinque pulsanti programmabili.

Queste caratteristiche permettono agli sviluppatori di testare, ottimizzare e fare il debug dei giochi in modo più preciso. Nel complesso, i recenti aumenti di Microsoft segnalano una strategia di adattamento economico aggressiva, che però mette sotto pressione sia i giocatori sia gli sviluppatori.