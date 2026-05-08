Microsoft mostra una possibile nuova interfaccia Xbox pensata per unificare console, PC, cloud gaming e dispositivi portatili

Microsoft ha mostrato nuovi dettagli su una possibile interfaccia Xbox unificata destinata a console, PC, cloud gaming e dispositivi portatili. L'obiettivo sarebbe ridurre la frammentazione dell'esperienza tra piattaforme diverse

Microsoft potrebbe essere al lavoro su una nuova evoluzione dell'interfaccia Xbox progettata per offrire un'esperienza più uniforme tra console, PC Windows, cloud gaming e dispositivi portatili. I primi segnali erano emersi durante la conferenza Xbox al Game Developers Conference dello scorso marzo, ma all'epoca le immagini mostrate non permettevano di distinguere chiaramente eventuali cambiamenti rispetto all'attuale interfaccia.

La situazione è cambiata dopo la pubblicazione di un nuovo video ufficiale relativo all'evento, che offre uno sguardo più dettagliato sul progetto. Nel filmato compare Jason Ronald, vicepresidente della divisione Xbox dedicata alla nuova generazione, che parla apertamente della necessità di rendere più coerente l'esperienza utente tra i diversi dispositivi dell'ecosistema Microsoft.

Secondo Ronald, molti giocatori avrebbero evidenziato una certa frammentazione nell'utilizzo dei servizi Xbox su piattaforme differenti, con interfacce e modalità d'interazione non sempre allineate tra console, PC e cloud gaming. Per questo motivo il team starebbe lavorando dietro le quinte per creare un'esperienza immediatamente riconoscibile e coerente indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Modifiche alla dashboard Xbox e alle interfacce degli altri dispositivi

Le immagini mostrate nel video suggeriscono alcune modifiche rispetto all'attuale dashboard Xbox. La schermata principale della console appare leggermente rivista, con il profilo utente spostato nell'angolo superiore destro e una diversa organizzazione degli spazi pubblicitari nella parte inferiore dell'interfaccia. Lo stesso stile grafico viene mostrato anche su un dispositivo portatile dedicato al gaming, mentre la versione destinata al PC sembra avvicinarsi molto alla recente interfaccia introdotta per Xbox Cloud Gaming.

Già nei mesi scorsi Microsoft aveva iniziato a sperimentare un design più vicino all'esperienza console anche per il cloud gaming, introducendo nuove animazioni, una libreria rinnovata e un'estetica caratterizzata da elementi più arrotondati. Le nuove immagini sembrano indicare che questa impostazione potrebbe essere estesa anche all'app Xbox per Windows.

Ronald ha comunque precisato che l'interfaccia non sarà identica su tutti i dispositivi. Microsoft starebbe infatti adattando l'esperienza in base a elementi come la dimensione dello schermo o le modalità di controllo disponibili, mantenendo però una struttura visiva coerente. Nel corso dello stesso aggiornamento dedicato agli sviluppatori, Microsoft ha inoltre mostrato quello che potrebbe essere un nuovo store Xbox integrato su Windows. Al momento l'azienda non ha ancora fornito dettagli ufficiali né conferme definitive sui cambiamenti mostrati nel video.