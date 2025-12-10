Microsoft Flight Simulator 2024 vola a Hawkins con l'espansione gratuita dedicata a Stranger Things

Microsoft Flight Simulator 2024 continua ad ampliare il proprio universo con contenuti sempre più sorprendenti e inaspettati. L'ultimo aggiornamento gratuito porta infatti nel simulatore uno degli scenari televisivi più iconici degli ultimi anni: Hawkins, Indiana, la cittadina immaginaria al centro degli eventi di Stranger Things.

Questa collaborazione tra Microsoft e Netflix dà vita a un'espansione curiosa e affascinante, che fonde il realismo del simulatore con l'atmosfera sovrannaturale della serie.

La nuova mappa ricrea in modo dettagliato più di 40 luoghi celebri dello show, permettendo ai giocatori di sorvolare Starcourt Mall, il laboratorio governativo, il famoso deposito di rottami e persino una rappresentazione dell'oscuro e inquietante Sottosopra. Si tratta di un'esperienza particolare, perché consente di esplorare da una prospettiva completamente nuova ambienti conosciuti dai fan di Stranger Things.

Microsoft Flight Simulator 2024 introduces Netflixs Stranger Things expansion, out Dec 9



Recreation of Hawkins with more than 40 iconic locations

Five exhilarating missions



Full details: https://t.co/JyB4LkMSzO

Microsoft Flight Simulator e Stranger Things: una curiosa collaborazione

Oltre al volo libero, l'espansione introduce anche cinque missioni dedicate, tutte basate sull'utilizzo dell'elicottero. I compiti includono consegne di rifornimenti, operazioni di recupero di personaggi e inseguimenti aerei contro figure ostili. Ad accompagnare i giocatori nel corso delle missioni c'è Murray Bauman, interpretato nella serie da Brett Gelman, che fornisce istruzioni, commenti e una dose del suo tipico sarcasmo.

L'aggiornamento è disponibile gratuitamente fin da subito e rappresenta un'occasione interessante per unire simulazione e narrativa pop, offrendo contenuti che superano il semplice sorvolo turistico. Per i fan della serie è anche un modo per prepararsi agli ultimi episodi: la seconda parte della quinta stagione arriverà il 25 dicembre, mentre il gran finale della serie sarà trasmesso il 1° gennaio.

Microsoft Flight Simulator 2024, pubblicato l'anno scorso e recentemente approdato anche su PlayStation 5, continua così a espandersi con collaborazioni insolite, rendendo l'esperienza di volo più varia e accessibile anche a chi non è appassionato di aeronautica.