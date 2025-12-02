Microsoft Flight Simulator 2024 provato su Sony PS5 ... e no, non è uno scherzo

Microsoft Flight Simulator 2024 fa finalmente il suo debutto su PlayStation 5. Dopo oltre quarant'anni di storia su PC e Xbox, la versione per la console di Sony porta con sé un realismo sorprendente e una fedeltà tecnica di alto livello

Come sanno bene gli appassionati, Microsoft Flight Simulator 2024 costituisce una svolta enorme non solo per il settore dei simulatori di volo, ma anche per l'industria delle console. È, di fatto, un titolo pilastro del catalogo Microsoft, che ora sceglie di sbarcare su una console tradizionalmente rivale, PlayStation 5. Questa decisione riflette alcune dinamiche chiave del mercato videoludico contemporaneo, dove Microsoft ha dovuto rivedere le sue strategie di esclusività.

Negli ultimi anni, Microsoft ha visto una perdita relativa di terreno nel mercato console rispetto a Sony, che con PS5 ha mantenuto una posizione di leadership grazie a un ecosistema più completo, una base di utenti ampia e un'offerta di esclusive molto apprezzata. Inoltre, la concorrenza si è intensificata non solo tra console, ma anche a livello di servizi di gaming in cloud e abbonamenti, oltre che nella dimensione mobile, una situazione che ha posto in essere l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di giocatori su più piattaforme.

Per Microsoft, aprire i propri titoli di punta a PlayStation 5 non è solo un compromesso, ma una mossa strategica per espandere il bacino di utenza e massimizzare i ricavi, viste le dimensioni e la vitalità del mercato Sony. Questo approccio cross-platform riflette una tendenza più ampia verso l'abbattimento delle barriere tra ecosistemi. L'obiettivo è favorire il brand Microsoft Flight Simulator anche tra i giocatori PlayStation, e potenziare così la comunità globale del gioco. Questa apertura rappresenta quindi una scelta pragmatica che ignora antiche rivalità per abbracciare un modello di business più inclusivo e competitivo.

Microsoft Flight Simulator 2024 è il nuovo capitolo della storica serie di simulatori di volo, realizzato da Asobo Studio con il supporto di Xbox Game Studios, pensato come evoluzione completa del progetto del 2020 e costruito per sfruttare al massimo le tecnologie moderne tra cloud, machine learning e rendering di nuova generazione.​ Il gioco è arrivato inizialmente il 19 novembre 2024 su PC Windows e Xbox Series X|S (anche tramite Xbox Game Pass), e ora approda su PlayStation 5, dove il debutto è fissato all'8 dicembre 2025 con accesso anticipato dal 3 dicembre per chi prenota le edizioni superiori.​

Cos'è Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 viene presentato come il simulatore di volo consumer più avanzato attualmente disponibile, con un livello di realismo e autenticità che punta a soddisfare sia l'utenza hardcore sia chi si avvicina per la prima volta al genere. La struttura è incentrata su una vera e propria "carriera aeronautica" fatta di missioni dinamiche che spaziano dal trasporto passeggeri alle operazioni di ricerca e soccorso, fino alla lotta agli incendi e alle attività di volo specializzate, sempre all'interno di una riproduzione estremamente dettagliata del pianeta Terra.​

Fondamentale per il successo del progetto è stata una community molto attiva e competente, che da anni contribuisce con feedback e contenuti alla crescita del simulatore. Questa filosofia "for the community  with the community" si traduce in aggiornamenti costanti (World Updates e Sim Updates gratuiti) e in un marketplace interno popolato da aerei, aeroporti, scenari e missioni creati sia dal team ufficiale sia da sviluppatori terzi.​

Quanto alla versione PlayStation 5, Microsoft Flight Simulator 2024 sfrutta in modo mirato le caratteristiche del controller DualSense, con grilletti adattivi che reagiscono alle variazioni di velocità e alle superfici di rullaggio, restituendo feedback differenti in volo, mentre le comunicazioni ATC riprodotte dallo speaker integrato e il supporto a giroscopio, touchpad e lightbar aumentano l'immersione. La versione PS5 riceverà gli stessi aggiornamenti di contenuto delle altre piattaforme allo scopo di mantenere allineate sia la base tecnica sia l'offerta di missioni, velivoli e scenari in arrivo nel tempo.

Giocare a Microsoft Flight Simulator 2024 su una console come la PS5 è un'esperienza particolare che richiede un adattamento al tipo di controllo disponibile, ma riesce a offrire un livello di immersione sorprendente grazie al controller DualSense. I joystick analogici del controller sono fondamentali per poter pilotare gli aerei, poiché simulano nella loro meccanica il feedback delle cloche reali, anche se non raggiungono la precisione millimetrica richiesta da un simulatore di volo professionale. Nei simulatori di volo come Flight Simulator, infatti, la precisione negli input è cruciale: spesso il joystick va inclinato di pochi gradi per mantenere il volo stabile e gestire manovre delicate.

Flight Simulator non è un gioco che concede sconti, ma è realistico e profondo in ogni sua fase. I giocatori devono imparare tutte le componenti del volo dell'aereo, mentre la simulazione si prende i suoi tempi. Non ci sono percorsi preferenziali e bisogna imparare con molta pazienza ogni singolo aspetto. Questa versione 2024, rispetto a quella originale, introduce una serie di sequenze di intermezzo con personaggi in carne e ossa: sono i turisti che dovremo portare in giro in certe missioni o semplicemente dei curiosi che vogliono vedere dall'alto i posti della loro infanzia. Sono dei pretesti per costituire una carriera e dare lo spunto al giocatore per esplorare e conoscere le varie componenti della simulazione. Come sulle altre piattaforme, a dire il vero, Flight Simulator non dà il meglio di sé nella simulazione dei modelli poligonali degli altri personaggi, che sono molto legnosi, né nelle parti di gioco in cui si cammina a piedi, per esempio sulla pista di atterraggio per predisporre l'aereo per la partenza e salire a bordo. Sono tutte componenti pensate per aumentare l'immedesimazione in ogni parte, non realizzate benissimo ma che fungono semplicemente da corollario all'esperienza principale.

Sebbene i controller delle console non permettano la stessa sensibilità e gamma di movimento dei joystick dedicati, come quelli specifici da simulazione, offrono comunque un controllo più naturale e intuitivo rispetto a mouse e tastiera, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al genere. Anche durante la fase tutorial, Microsoft Flight Simulator 2024 guida i giocatori passo passo nell'apprendimento delle manovre essenziali: dal rullaggio al decollo, fino agli atterraggi più complessi e a tutte le regolazioni di volo delicate che richiedono input precisi e controllati.

Il controller DualSense migliora ulteriormente l'esperienza rispetto a un controller normale, e questo principalmente per la presenza dei grilletti adattivi, che simulano la resistenza delle superfici di rullaggio e la pressione dell'aria, e all'audio delle comunicazioni del controllo del traffico aereo riprodotto dallo speaker integrato. Quest'ultimo, in particolare, aumenta il senso di immersione in cabina di pilotaggio. Si tratta, pertanto, di una scelta tecnica che aiuta anche a mantenere il focus durante le fasi di volo, perché le informazioni ATC arrivano in modo chiaro e immediato senza dover dipendere dagli altoparlanti principali della TV o dalle cuffie. A questi aspetti si aggiungono le funzionalità giroscopiche, che consentono di controllare l'aereo con movimenti fisici del controller per un aiuto in più nella gestione delle direzioni.

Asobo ha integrato le funzioni del controller DualSense in maniera capillare. Tra gli altri aspetti, il supporto alla lightbar del controller è stato sfruttato come un vero e proprio pannello di annuncio dell'aereo: la luce cambia colore o lampeggia per fornire segnalazioni visive di allerta, come farebbe un quadro strumenti reale in cabina di pilotaggio. Per esempio, diventa arancio non appena l'aereo sta per entrare in stallo.

Il touchpad del DualSense, inoltre, è completamente personalizzabile, e permette ai giocatori di configurare funzioni non possibili con altri tipi di controllo. Per esempio, è già impostato di default per regolare la manetta tramite uno swipe sulla sua superficie. Un aspetto molto importante, vista la centralità della manetta in quasi tutte le manovre e visto che altrimenti sarebbe stato difficile gestirla, con la scarsità di comandi che si ha solitamente su console. In questo modo, invece, otteniamo un controllo intuitivo sulla potenza dei motori con un semplice movimento delle dita.

Come negli altri formati, uno degli aspetti centrali di questa produzione riguarda la riproduzione del mondo di gioco, e quindi della Terra. Microsoft Flight Simulator 2024 sfrutta in modo avanzato la tecnologia di streaming dal cloud per offrire un mondo di gioco estremamente realistico e dettagliato. Il gioco rende disponibile una replica digitale impressionante del pianeta Terra, come confermerà chiunque abbia provato il gioco originale, con oltre 2,5 petabyte di dati aerei e geografici gestiti tramite i server cloud di Microsoft Azure. Questo approccio consente di mantenere il gioco leggero sulla console o sul PC, con un'installazione di appena circa 50 GB, mentre i dati dettagliati del mondo reale vengono scaricati in tempo reale quando il giocatore vola sopra le varie aree. Potremmo paragonarlo a una sorta di Google Maps all'interno di un videogioco.

Lo streaming dal cloud permette di visualizzare mappe digitali altimetriche precise, fotogrammetria di oltre 500 città e centinaia di migliaia di chilometri quadrati di paesaggi fotorealistici, oltre a milioni di edifici, alberi e dettagli ambientali generati proceduralmente. Anche il traffico aereo e marittimo sono aggiornati in tempo reale, con decine di migliaia di veicoli rappresentati accuratamente. E lo stesso vale per le condizioni meteo e il momento della giornata. In questo modo si creano le condizioni per restituire la sensazione che il mondo sia effettivamente vivo, dinamico, e in continua evoluzione, una vera "gemma" tecnologica che sfrutta appieno la connessione a internet stabile e veloce.

Questo sistema di streaming cloud con una cache locale intelligente permette anche di ridurre i tempi di caricamento nelle aree già esplorate e di aggiornare facilmente il contenuto del gioco in modo continuo. L'altra faccia della medaglia è che l'esperienza dipende molto dalla qualità della connessione internet: chi ha banda lenta può incontrare rallentamenti o cali nella qualità dello streaming, mentre chi dispone di fibra o connessioni molto veloci può godere di una simulazione praticamente perfetta e senza soluzione di continuità.

Nel contesto di Flight Simulator 2024, il cloud non serve solo a migliorare la grafica e i dettagli ma anche a supportare le molte modalità di gioco, dalle carriere aeree con missioni specializzate alle sfide competitive e alle esplorazioni fotografiche del mondo. Così come a tutti gli elementi di gioco condivisi previsti all'interno del simulatore.

Parliamo di una simulazione rigorosa anche per altri aspetti che vanno oltre la gestione del mondo. Microsoft Flight Simulator 2024, infatti, usa un sistema fisico potenziato che supporta oltre 10.000 superfici rigide allo scopo di poter simulare accuratamente velivoli di qualsiasi forma e complessità. La fisica soft body gestisce elementi deformabili come stoffe, corde e palloni aerostatici, con reazioni realistiche al vento e al calore che influenzano il comportamento in volo. Miglioramenti nella gestione del suolo e dell'acqua rendono taxiway irregolari, transizioni suolo-aria più credibili e atterraggi su terreni accidentati realistici.

I sistemi degli aerei sono modellati con grande precisione, incluse le componenti elettriche e gli pneumatici, così come il carburante, i sistemi idraulici, il payload dei passeggeri e l'avionica avanzata. Il nuovo flight planner, inoltre, supporta IFR e VFR, carte IFR, pianificazione rotte, e tiene conto di carburante, payload, profili verticali ed ETOPS. Tutti questi dettagli fanno sì che la preparazione di un volo in Flight Simulator sia complessa quanto nella realtà. Strumenti integrati calcolano automaticamente consumi e profili altimetrici per missioni a lungo raggio e, su PS5, l'interfaccia touchpad DualSense facilita l'accesso rapido durante la pianificazione.

Con questa versione, poi, i giocatori possono atterrare ovunque ed uscire dall'aereo per esplorare biomi dettagliati con vegetazione varia, erba, rocce e fiori dinamici influenzati dalle stagioni. La fauna terrestre anima i paesaggi, mentre mari e fiumi brulicano di traffico marittimo reale con tanker, cargo e trawler. Il traffico aereo live popola i cieli con centinaia di modelli precisi e livree ufficiali per poter offrire ai giocatori un mondo pulsante e interconnesso.

La versione PS5, inoltre, introduce due contenuti inediti. In primo luogo, il Boom XB-1, il primo jet civile supersonico americano, permette ai giocatori di superare la barriera del suono e vivere l'emozione del volo a velocità supersoniche. Questo aereo, sviluppato in collaborazione con il team di Boom Supersonic e integrato nel simulatore con un sistema di controllo "Q-feel" che simula le forze aerodinamiche reali, include anche un sistema di gestione del carburante avanzato per bilanciare il centro di gravità durante il volo e una telecamera posizionata sul muso per aiutare nelle fasi di atterraggio, mentre mantiene una fedeltà sorprendente ai dettagli tecnici del velivolo.

Inoltre, Microsoft Flight Simulator 2024 per PS5 introduce la Red Bull Air Race, una modalità di gioco che mette alla prova le abilità di pilotaggio attraverso sfide che richiedono velocità, precisione e manovrabilità in un contesto di gare aeree altamente competitive e coinvolgenti.

In definitiva, Flight Simulator 2024 conferma su PS5 l'accuratezza che abbiamo visto negli altri formati. Sulla console Sony ha il potenziale di raggiungere un pubblico molto ampio, che altrimenti non avrebbe la possibilità di sperimentare un gioco di simulazione così profondo. Le prestazioni sono accettabili, anche se sulla PS5 di base si può assistere a qualche sporadico rallentamento, mentre PS5 PRO si rivela fondamentale per un'esperienza del genere. Godibile, nei limiti di cui abbiamo detto nel corso dell'articolo, anche con i joystick del DualSense, anche se la precisione richiesta da FS porta a consigliare l'uso di un joystick più professionale.