Microsoft estende Xbox Cloud Gaming agli abbonati Game Pass Core e Standard

Microsoft ha avviato i test per estendere Xbox Cloud Gaming anche agli abbonati Game Pass Core e Standard, finora esclusi dalla funzione riservata a Ultimate. I membri del programma Insider possono già sperimentare lo streaming dei titoli compatibili e l'accesso a versioni PC di alcuni giochi inclusi nell'abbonamento.

Microsoft sta progressivamente allargando l'accesso a Xbox Cloud Gaming, la piattaforma che consente di giocare in streaming senza dover scaricare i titoli localmente. Finora la funzione era riservata esclusivamente agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, ma ora anche i piani Core e Standard iniziano a riceverne il supporto, nell'ambito di un programma di test dedicato agli utenti Insider.

Con questa novità, gli iscritti a Game Pass Core e Standard potranno avviare in cloud sia i giochi compresi nel proprio abbonamento, sia alcuni titoli acquistati separatamente, purché supportino lo streaming. Microsoft ha inoltre previsto un'estensione dei benefici anche sul fronte PC: gli Insider abbonati a questi livelli avranno accesso per la prima volta a versioni PC di una selezione di giochi, giocabili tramite l'app Xbox su Windows o dal sito xbox.com/play.

L'utilizzo del cloud porta con sé alcuni vantaggi, come la possibilità di provare immediatamente un titolo senza attendere il completamento del download. Restano però necessari requisiti minimi di connettività: Microsoft raccomanda almeno 20 Mbps per ottenere prestazioni ottimali su console, mentre con 10 Mbps è possibile avviare il servizio, seppur con limitazioni.

L'espansione verso Core e Standard si inserisce in una strategia più ampia che vede il cloud gaming come uno dei cardini dell'offerta Xbox. L'azienda aveva già anticipato piani per rendere l'accesso allo streaming più economico e flessibile, valutando perfino formule dedicate esclusivamente al cloud o versioni gratuite sostenute dalla pubblicità.

Per ora l'accesso resta limitato agli iscritti al programma Xbox Insider, ma è probabile che Microsoft estenderà questa opzione a tutti gli abbonati nei prossimi mesi, ampliando così ulteriormente le possibilità di fruizione del catalogo Game Pass.