Microsoft continua a puntare su uno store mobile Xbox per sfidare Apple e Google

Microsoft non ha abbandonato l'idea di uno store mobile Xbox. Asha Sharma conferma che il progetto è ancora attivo, nonostante ritardi e ostacoli, inclusi problemi con Apple. L'obiettivo è creare un ecosistema più aperto e competitivo

Negli ultimi anni, Microsoft ha più volte accennato alla possibilità di creare uno store mobile targato Xbox, pensato per competere direttamente con piattaforme consolidate come il Google Play Store e l'App Store. Tuttavia, il progetto sembrava essere scomparso dai radar, alimentando dubbi sulla sua effettiva realizzazione.

Recentemente, alcune indiscrezioni avevano suggerito che l'iniziativa fosse stata abbandonata, dopo che una pagina dedicata al "Mobile Store" sul sito ufficiale Xbox restituiva un errore. Questo dettaglio aveva fatto pensare a una cancellazione silenziosa del progetto. Tuttavia, la situazione è stata chiarita da Asha Sharma, figura di spicco nel team Xbox, che ha prontamente smentito queste ipotesi.

Secondo Sharma, . Pur ammettendo di essere ancora in fase di apprendimento riguardo alle dinamiche interne del progetto, la dirigente ha ribadito che il tema rimane rilevante per il futuro del gaming. In particolare, Microsoft sembra voler promuovere un ecosistema più aperto e competitivo nel settore mobile, attualmente dominato da pochi grandi attori.

Microsoft continua a lavorare sullo store Xbox mobile?

L'obiettivo di uno store Xbox mobile sarebbe quello di ospitare titoli popolari e di grande richiamo, come Candy Crush e Minecraft, ampliando così la presenza del brand Xbox oltre console e PC. Attualmente, infatti, l'app Xbox consente l'acquisto di giochi, ma non offre un vero marketplace dedicato ai giochi mobile.

Nonostante le ambizioni, il percorso si presenta complesso. In passato, Microsoft aveva lasciato intendere di voler lanciare lo store già nel 2024, ma il progetto non si è concretizzato. Nel 2025, l'azienda ha inoltre segnalato difficoltà legate alle restrizioni imposte da Apple, che avrebbero ostacolato lo sviluppo di piattaforme alternative all'interno del suo ecosistema.

Il contesto attuale rimane incerto, ma le dichiarazioni di Sharma indicano chiaramente che l'idea è ancora viva e rappresenta una priorità strategica per il futuro. In un mercato in continua evoluzione, dominato da modelli chiusi, la creazione di uno store mobile Xbox potrebbe segnare un cambiamento significativo, offrendo agli utenti e agli sviluppatori nuove opportunità. Per ora non ci sono dettagli concreti su tempi o modalità di lancio.