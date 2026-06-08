Microsoft conferma la nuova uscita di Fable per febbraio 2027: svelato un nuovo (cupo e tenebroso) trailer

Fable uscirà il 23 febbraio 2027 dopo vari rinvii. Microsoft ha mostrato nuove sequenze di gameplay e confermato il lancio su Xbox, PC e PlayStation 5. Il gioco, sviluppato da Playground Games, include un cast con Hayley Atwell

Fable, nuovo capitolo della storica serie RPG, ha finalmente una data di uscita dopo un recente rinvio. Microsoft ha annunciato che il gioco sarà disponibile dal 23 febbraio 2027, mentre chi acquisterà la Premium Edition potrà accedervi in anticipo a partire dal 18 febbraio.

La comunicazione è arrivata durante l'Xbox Games Showcase, dove sono state mostrate anche nuove sequenze di gameplay. Il titolo rappresenta il primo episodio completamente inedito della serie dopo Fable III del 2010 e segna un ritorno molto atteso da parte dei fan del franchise.

Secondo quanto mostrato finora, il gioco punta a riprendere gli elementi più amati della saga originale, come l'ambientazione fantasy e l'umorismo tipicamente britannico. Il lancio avverrà in contemporanea su Xbox, PC e PlayStation 5, confermando una distribuzione multipiattaforma.

Fable: il nuovo gameplay e le novità rivelate da Microsoft

In un aggiornamento pubblicato da Microsoft, è stato anche rivelato parte del cast, tra cui Hayley Atwell nel ruolo della principale antagonista, Isabel. Questo dettaglio aggiunge un elemento narrativo importante al progetto, che punta su una forte componente cinematografica.

Lo sviluppo del gioco è affidato a Playground Games, studio noto per la serie Forza Horizon. Il progetto era stato annunciato per la prima volta nel 2020 come una nuova partenza per il franchise, con il primo teaser arrivato nel 2023. Inizialmente previsto per il 2025, il gioco ha subito diversi rinvii, passando al 2026 e infine alla data attuale del 2027.

Il lungo ciclo di sviluppo evidenzia la complessità del progetto, che mira a rilanciare una serie rimasta inattiva per molti anni. Con questa nuova uscita fissata, Microsoft punta a riportare Fable tra i principali RPG fantasy della generazione. Playground Games ha inoltre annunciato che arriverà un DLC dello stesso Fable. Non è ancora chiaro quando uscirà questo contenuto aggiuntivo né quale sarà il suo prezzo. Il trailer mostrato durante l'Xbox Games Showcase non sembra averlo incluso, rendendo la scelta di annuncio piuttosto insolita. Inoltre è previsto un approfondimento esteso sul gameplay di Fable che sarà pubblicato al pubblico mercoledì 10 giugno.