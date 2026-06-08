Microsoft conferma che Gears of War: E-Day non arriverà su PS5, Xbox cambia strategia

Microsoft ha confermato che Gears of War: E-Day non uscirà più su PlayStation 5. Il gioco sarà disponibile dal 6 ottobre 2026 esclusivamente su Xbox e PC. La decisione segna un possibile ritorno alla politica delle esclusive e rappresenta un importante cambiamento rispetto alla recente strategia multipiattaforma dell'azienda

Microsoft ha annunciato un importante cambiamento di strategia per Gears of War: E-Day, il nuovo capitolo della celebre saga d'azione. Durante l'Xbox Games Showcase 2026, l'azienda ha confermato che il titolo non sarà più pubblicato su PlayStation 5, nonostante in precedenza fosse stato indicato tra le piattaforme di destinazione insieme a Xbox e PC.

Il gioco arriverà ufficialmente il 6 ottobre 2026 e sarà disponibile esclusivamente sulle console Xbox e su PC. La decisione rappresenta una svolta significativa rispetto alla politica multipiattaforma che Microsoft aveva adottato negli ultimi anni per alcune delle sue proprietà intellettuali più importanti. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che ha mostrato diverse sequenze di gioco.

Il filmato si apre con un devastante attacco alieno in un contesto urbano, dove edifici commerciali e strade cittadine diventano il teatro dello scontro tra gli invasori extraterrestri e le forze umane. Le immagini hanno evidenziato gli elementi che hanno reso celebre la serie: combattimenti intensi, abbondante azione e il caratteristico sistema di coperture. Tra i dettagli curiosi mostrati nel video, alcuni fan hanno notato un soldato equipaggiato con semplici jeans blu, un look decisamente insolito per la saga.

Gears of War: E-Day sarà esclusiva Xbox, non arriverà su PS5

La scelta di rendere E-Day un'esclusiva Xbox appare particolarmente significativa se si considera che nel 2025 la serie aveva debuttato sulle piattaforme PlayStation grazie a Gears of War: Reloaded, remake che rappresentava uno dei simboli della strategia multipiattaforma perseguita da Microsoft.

Negli ultimi mesi, tuttavia, diversi segnali avevano lasciato intendere un possibile cambio di direzione. Dopo il recente riassetto ai vertici della divisione gaming e la nomina di una nuova leadership, molti osservatori avevano ipotizzato un rafforzamento dell'identità Xbox attraverso il ritorno alle esclusive.

La decisione riguardante Gears of War: E-Day rappresenta finora l'indicazione più concreta di questa nuova linea strategica, una scelta che potrebbe influenzare anche il futuro di altre importanti produzioni first-party di Microsoft. Rientra in questa strategia anche Clockwork Revolution, titolo che sarà disponibile nel corso del 2027 e che pone il focus sui viaggi nel tempo e su come, in base ai suddetti viaggi, cambia l'ambiente e di conseguenza il gameplay. Anche questo sarà esclusiva Xbox e PC.