Microsoft chiude definitivamente con le esclusive: 'è un concetto antiquato'

La Presidente di Xbox Sarah Bond, nel corso di un'intervista con Mashable, ha dichiarato che "l'idea di bloccare un gioco su uno store o una singola piattaforma è antiquata per la maggior parte delle persone". Insomma, la casa di Redmond considera le esclusive un capitolo del passato, tanto da aver annunciato in queste ore il remake del primo Halo anche per PS5.

Negli ultimi mesi Microsoft ha già messo in pratica questa filosofia più volte, portando quattro titoli storicamente esclusivi Xbox anche su PlayStation e Nintendo Switch. La scelta ha dato risultati immediati: Forza Horizon 5 ha riscosso grande successo su PS5, posizionandosi perfino come il gioco più venduto di maggio sul PlayStation Store. Successo speculare per Sea of Thieves che ha raggiunto anche la piattaforma Nintendo con cross-play attivo che ha ampliato sensibilmente la platea di aspiranti pirati.

Bond sottolinea che i giochi più popolari al mondo, come Call of Duty, Minecraft, Fortnite e Roblox, hanno costruito comunità globali proprio grazie alla loro accessibilità. "È lì che i giocatori si incontrano e condividono esperienze", spiega. L'obiettivo di Xbox ora è favorire connessioni e libertà di gioco per consentire a ogni utente di divertirsi con i propri amici indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Le parole di Bond appaiono quindi come un saluto definitivo ai software in esclusiva e conferma la visione del CEO di Microsoft Satya Nadella. A questo punto, la domanda non è più "se", ma semplicemente "quando" arriverà tutta la libreria Microsoft sulle altre piattaforme.

Someone go tell Nintendo that exclusives are antiquated. — Mike Ybarra 🎃 (@Qwik) October 23, 2025

Il cambio di strategia conclamato, però, non raccoglie unanimi consensi. L'ex dirigente Xbox e già presidente di Blizzard, Mike Ybarra, ha lanciato una frecciata a Microsoft su X: "Qualcuno vada a dire a Nintendo che le esclusive sono antiquate", si legge. Ybarra, nei giorni scorsi, aveva già aspramente criticato la nuova era Xbox, sottolineando l'inutilità di produrre console senza esclusive.