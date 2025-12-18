MicroProse rilancia la storica serie Grand Prix nel 2026: si chiamerà Geoff Crammond Racing (GCR)

MicroProse rilancia la storica serie Grand Prix nel 2026: si chiamerà Geoff Crammond Racing (GCR)

MicroProse e Geoff Crammond riportano in vita la storica serie Grand Prix con il nuovo marchio Geoff Crammond Racing (GCR). I quattro titoli originali torneranno su Steam nel 2026, modernizzati ma fedeli alla simulazione estrema

di pubblicata il , alle 11:31 nel canale Videogames
 

MicroProse si prepara a riportare in vita una delle serie di simulazione automobilistica più iconiche di sempre. In collaborazione con Geoff Crammond, storico autore dei titoli originali, l'azienda ha annunciato il ritorno della celebre saga Grand Prix, che debutterà nel 2026 su Steam con una nuova identità. Il progetto punta a far rivivere un'esperienza di guida estrema, tecnica e senza compromessi, capace di conquistare sia i nostalgici sia gli appassionati di simulazioni più esigenti.

La serie sarà rilanciata con il nome Geoff Crammond Racing (GCR) e comprenderà la ripubblicazione dei quattro capitoli storici: Formula One Grand Prix, Grand Prix 2, Grand Prix 3 e Grand Prix 4.

I giochi verranno distribuiti come GCR1, GCR2, GCR3 e GCR4, mantenendo intatta la filosofia che li ha resi leggendari negli anni 90 e nei primi anni 2000. All'epoca, questi titoli si distinsero per il loro approccio estremamente realistico alla guida, al punto da essere considerati duri ma appaganti da una ristretta cerchia di appassionati.

L'origine del nuovo nome della serie GCR

Geoff Crammond, ex ingegnere dei sistemi di difesa e grande tifoso di Formula 1, fu uno dei pionieri delle simulazioni di guida. Il primo capitolo, pubblicato nel 1991 su PC, Amiga e Atari ST, impressionò per la grafica tridimensionale, l'elevato frame rate per l'epoca e un modello fisico sorprendentemente avanzato. I successivi episodi perfezionarono ulteriormente questi elementi, diventando un punto di riferimento per il genere.

Con il rilancio della serie, MicroProse intende modernizzare l'esperienza senza snaturarne l'anima. Sono previsti aggiornamenti tecnologici, nuovi strumenti per i giocatori e una completa integrazione con Steam Workshop, che permetterà alla community di creare e condividere circuiti, vetture, livree, squadre e contenuti personalizzati. Nonostante ciò, il cuore del gioco rimarrà fedele agli originali: motore fisico in tempo reale, intelligenza artificiale realistica, analisi telemetrica e stile grafico poligonale verranno preservati.

Va sottolineato che, a differenza dei capitoli originali, i nuovi GCR non potranno contare sulla licenza ufficiale FIA, oggi detenuta da altri publisher. Tuttavia, questo non sembra preoccupare MicroProse, che punta soprattutto sull'autenticità della simulazione e sulla libertà creativa offerta ai fan.

I migliori sconti su Amazon oggi

LG SQC2 Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Soundbar Dolby Digital, Bluetooth, Ingresso Ottico, Ingresso AUX 3,5mm, USB

113.32 Compra ora
-10%

Bosch Set da 34 Pezzi di punte e bit avvitamento in titanio X-Line (per legno, pietra e metallo, accessori trapano)

9.95 8.94 Compra ora
-37%

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC,60Hz con 120Hz Game Boost Mode, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

569.00 359.00 Compra ora
10 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
ninja75018 Dicembre 2025, 11:49 #1
gp1 e soprattutto gp2 ci ho consumato le tastiere di 286 e 386
dr-omega18 Dicembre 2025, 12:02 #2
Avevo acquistato "GC GP2" perché se ne scriveva bene e dopo averlo provato pirata da un amico, per me è stato l'unico gioco di guida che restituiva sensazioni plausibili, quindi la velocità percepita, gli spazi di frenata, ecc.
Di recente ho acquistato "Assetto corsa rally" in accesso anticipato dopo anni che non giocavo a titoli di guida e non mi sono trovato per nulla; ho fatto una tappa con la 208, sembrava di andare a 30km/h e l'auto non stava in strada.
Sono curioso di provare queste nuove edizioni.
Ripper8918 Dicembre 2025, 12:16 #3
pensavo ad un reboot e invece sono i vecchi titoli d'antiquariato pixellosi.
Giuss18 Dicembre 2025, 12:25 #4
Mi ricordo il primo GP con l'Amiga ci ho passato ore e ore, anche il tempo libero allora era molto di più

Anche io speravo in un gioco nuovo anche in alternativa all'unico gioco di F1 che c'è adesso, ma purtroppo solo i vecchi giochi riproposti
coschizza18 Dicembre 2025, 13:07 #5
Originariamente inviato da: ninja750
gp1 e soprattutto gp2 ci ho consumato le tastiere di 286 e 386


le tastiere consumate erano molte
Alfhw18 Dicembre 2025, 13:15 #6
GP2 è stato il mio primo acquisto su Internet! E l'avevo addirittura preordinato! Pagato in contanti in contrassegno al postino perché nel 1996 non erano disponibili PayPal o altri pagamenti online!
E possiedo ancora gioco e scatola originali!
biometallo18 Dicembre 2025, 15:04 #7
Originariamente inviato da: ninja750
gp1 e soprattutto gp2 ci ho consumato le tastiere di 286 e 386


Io invece il primo F1GP lo giocavo su Amiga500, credo stesse tutto sue due floppy a bassa densità, e per quella macchina era qualcosa di pazzesco anche considerando che l'Amiga non era pensato per la grafica 3D dove se la cavava peggio anche dell'Atari ST per via della cpu più lenta

https://www.youtube.com/watch?v=PQGeudFpJ9o

che poi ero letteralmente un cane a quel gioco, persino con tutti gli aiuti attivi ma quella grafica 3D così dettagliata e accurata per i tempi, era qualcosa che veramente sembrava il futuro...

Il secondo invece lo giocai sul mio primo PC un glorioso Penitum 133 con tanto di Volante della Thustmaster... che allora non ero mai riuscito a calibrare perfettamente... gioco su cui si diceva si allenassero perfino i veri piloti di Formula Uno,


https://www.youtube.com/watch?v=MrurD6Ol-FM

Il salto qualitativo era immenso anche per la maggiore potenza dell'hardware... ma io ero empre un cane nel giocarci... credo lo avessi su CD-rom originale altra novità di quei tempi...

https://www.youtube.com/watch?v=MrurD6Ol-FM

il 3 e il 4 invece ammetto che non li ho mai nemmeno provati e sapevo a malapena della loro esistenza. anche perché non era roba per me, comunque penso che per i tempi fosse comunque tanta roba

https://www.youtube.com/watch?v=ECEuVwjzHB4

https://www.youtube.com/watch?v=oQTA6MGswQk

Non dico che l'avrei comprato se ci fosse stato, ma visto il nome della raccolta ci avrei messo (e magari ci sarà come bonus nascosto?) anche Stunt Car Racer e Revs che dovrebbe essere il primo gioco di corse (formula3) firmato Geoff Crammond che penso al giorno d'oggi si possa giocare solo tramite emulazione... o da super pigro limitarsi a guardalo su yotubue.

https://www.youtube.com/watch?v=MeKv2cYcSng

https://www.youtube.com/watch?v=p5s-zbXtDoo&t=336s
Max Power18 Dicembre 2025, 15:20 #8
GP4 a livello grafico era leggendaria (per l'epoca)

Ma in realtà era come guidare su binari...
Alessiuccio18 Dicembre 2025, 15:45 #9
Originariamente inviato da: ninja750
gp1 e soprattutto gp2 ci ho consumato le tastiere di 286 e 386


la vedo dura, dato che il 2 aveva il 486 come requisito minimo (e con il Pentium 120 non riuscivo comunque a tenere tutto al massimo a 640x480)
ninja75018 Dicembre 2025, 16:17 #10
sì forse era 386 e 486

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^