MicroProse rilancia la storica serie Grand Prix nel 2026: si chiamerà Geoff Crammond Racing (GCR)

MicroProse si prepara a riportare in vita una delle serie di simulazione automobilistica più iconiche di sempre. In collaborazione con Geoff Crammond, storico autore dei titoli originali, l'azienda ha annunciato il ritorno della celebre saga Grand Prix, che debutterà nel 2026 su Steam con una nuova identità. Il progetto punta a far rivivere un'esperienza di guida estrema, tecnica e senza compromessi, capace di conquistare sia i nostalgici sia gli appassionati di simulazioni più esigenti.

La serie sarà rilanciata con il nome Geoff Crammond Racing (GCR) e comprenderà la ripubblicazione dei quattro capitoli storici: Formula One Grand Prix, Grand Prix 2, Grand Prix 3 e Grand Prix 4.

I giochi verranno distribuiti come GCR1, GCR2, GCR3 e GCR4, mantenendo intatta la filosofia che li ha resi leggendari negli anni 90 e nei primi anni 2000. All'epoca, questi titoli si distinsero per il loro approccio estremamente realistico alla guida, al punto da essere considerati duri ma appaganti da una ristretta cerchia di appassionati.

L'origine del nuovo nome della serie GCR

Geoff Crammond, ex ingegnere dei sistemi di difesa e grande tifoso di Formula 1, fu uno dei pionieri delle simulazioni di guida. Il primo capitolo, pubblicato nel 1991 su PC, Amiga e Atari ST, impressionò per la grafica tridimensionale, l'elevato frame rate per l'epoca e un modello fisico sorprendentemente avanzato. I successivi episodi perfezionarono ulteriormente questi elementi, diventando un punto di riferimento per il genere.

Con il rilancio della serie, MicroProse intende modernizzare l'esperienza senza snaturarne l'anima. Sono previsti aggiornamenti tecnologici, nuovi strumenti per i giocatori e una completa integrazione con Steam Workshop, che permetterà alla community di creare e condividere circuiti, vetture, livree, squadre e contenuti personalizzati. Nonostante ciò, il cuore del gioco rimarrà fedele agli originali: motore fisico in tempo reale, intelligenza artificiale realistica, analisi telemetrica e stile grafico poligonale verranno preservati.

Va sottolineato che, a differenza dei capitoli originali, i nuovi GCR non potranno contare sulla licenza ufficiale FIA, oggi detenuta da altri publisher. Tuttavia, questo non sembra preoccupare MicroProse, che punta soprattutto sull'autenticità della simulazione e sulla libertà creativa offerta ai fan.