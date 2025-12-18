MicroProse rilancia la storica serie Grand Prix nel 2026: si chiamerà Geoff Crammond Racing (GCR)
MicroProse e Geoff Crammond riportano in vita la storica serie Grand Prix con il nuovo marchio Geoff Crammond Racing (GCR). I quattro titoli originali torneranno su Steam nel 2026, modernizzati ma fedeli alla simulazione estremadi Francesco Messina pubblicata il 18 Dicembre 2025, alle 11:31 nel canale Videogames
MicroProse si prepara a riportare in vita una delle serie di simulazione automobilistica più iconiche di sempre. In collaborazione con Geoff Crammond, storico autore dei titoli originali, l'azienda ha annunciato il ritorno della celebre saga Grand Prix, che debutterà nel 2026 su Steam con una nuova identità. Il progetto punta a far rivivere un'esperienza di guida estrema, tecnica e senza compromessi, capace di conquistare sia i nostalgici sia gli appassionati di simulazioni più esigenti.
La serie sarà rilanciata con il nome Geoff Crammond Racing (GCR) e comprenderà la ripubblicazione dei quattro capitoli storici: Formula One Grand Prix, Grand Prix 2, Grand Prix 3 e Grand Prix 4.
I giochi verranno distribuiti come GCR1, GCR2, GCR3 e GCR4, mantenendo intatta la filosofia che li ha resi leggendari negli anni 90 e nei primi anni 2000. All'epoca, questi titoli si distinsero per il loro approccio estremamente realistico alla guida, al punto da essere considerati duri ma appaganti da una ristretta cerchia di appassionati.
L'origine del nuovo nome della serie GCR
Geoff Crammond, ex ingegnere dei sistemi di difesa e grande tifoso di Formula 1, fu uno dei pionieri delle simulazioni di guida. Il primo capitolo, pubblicato nel 1991 su PC, Amiga e Atari ST, impressionò per la grafica tridimensionale, l'elevato frame rate per l'epoca e un modello fisico sorprendentemente avanzato. I successivi episodi perfezionarono ulteriormente questi elementi, diventando un punto di riferimento per il genere.
Con il rilancio della serie, MicroProse intende modernizzare l'esperienza senza snaturarne l'anima. Sono previsti aggiornamenti tecnologici, nuovi strumenti per i giocatori e una completa integrazione con Steam Workshop, che permetterà alla community di creare e condividere circuiti, vetture, livree, squadre e contenuti personalizzati. Nonostante ciò, il cuore del gioco rimarrà fedele agli originali: motore fisico in tempo reale, intelligenza artificiale realistica, analisi telemetrica e stile grafico poligonale verranno preservati.
Va sottolineato che, a differenza dei capitoli originali, i nuovi GCR non potranno contare sulla licenza ufficiale FIA, oggi detenuta da altri publisher. Tuttavia, questo non sembra preoccupare MicroProse, che punta soprattutto sull'autenticità della simulazione e sulla libertà creativa offerta ai fan.
Di recente ho acquistato "Assetto corsa rally" in accesso anticipato dopo anni che non giocavo a titoli di guida e non mi sono trovato per nulla; ho fatto una tappa con la 208, sembrava di andare a 30km/h e l'auto non stava in strada.
Sono curioso di provare queste nuove edizioni.
Anche io speravo in un gioco nuovo anche in alternativa all'unico gioco di F1 che c'è adesso, ma purtroppo solo i vecchi giochi riproposti
le tastiere consumate erano molte
E possiedo ancora gioco e scatola originali!
Io invece il primo F1GP lo giocavo su Amiga500, credo stesse tutto sue due floppy a bassa densità, e per quella macchina era qualcosa di pazzesco anche considerando che l'Amiga non era pensato per la grafica 3D dove se la cavava peggio anche dell'Atari ST per via della cpu più lenta
https://www.youtube.com/watch?v=PQGeudFpJ9o
che poi ero letteralmente un cane a quel gioco, persino con tutti gli aiuti attivi ma quella grafica 3D così dettagliata e accurata per i tempi, era qualcosa che veramente sembrava il futuro...
Il secondo invece lo giocai sul mio primo PC un glorioso Penitum 133 con tanto di Volante della Thustmaster... che allora non ero mai riuscito a calibrare perfettamente... gioco su cui si diceva si allenassero perfino i veri piloti di Formula Uno,
https://www.youtube.com/watch?v=MrurD6Ol-FM
Il salto qualitativo era immenso anche per la maggiore potenza dell'hardware... ma io ero empre un cane nel giocarci... credo lo avessi su CD-rom originale altra novità di quei tempi...
il 3 e il 4 invece ammetto che non li ho mai nemmeno provati e sapevo a malapena della loro esistenza. anche perché non era roba per me, comunque penso che per i tempi fosse comunque tanta roba
https://www.youtube.com/watch?v=ECEuVwjzHB4
https://www.youtube.com/watch?v=oQTA6MGswQk
Non dico che l'avrei comprato se ci fosse stato, ma visto il nome della raccolta ci avrei messo (e magari ci sarà come bonus nascosto?) anche Stunt Car Racer e Revs che dovrebbe essere il primo gioco di corse (formula3) firmato Geoff Crammond che penso al giorno d'oggi si possa giocare solo tramite emulazione... o da super pigro limitarsi a guardalo su yotubue.
https://www.youtube.com/watch?v=MeKv2cYcSng
https://www.youtube.com/watch?v=p5s-zbXtDoo&t=336s
Ma in realtà era come guidare su binari...
la vedo dura, dato che il 2 aveva il 486 come requisito minimo (e con il Pentium 120 non riuscivo comunque a tenere tutto al massimo a 640x480)
