Metroid Prime Beyond: arriva un trailer gameplay inedito e (finalmente) la data d'uscita

Nintendo ha finalmente svelato la data di uscita di Metroid Prime 4: Beyond, fissata per il 2 dicembre 2025 per Nintendo Switch e Switch 2. L'annuncio è arrivato durante l'ultimo Nintendo Direct, accompagnato da un nuovo trailer che ha mostrato alcune sequenze inedite di gameplay.

Fra le novità più rilevanti spicca l'introduzione di un veicolo: una motocicletta biomeccanica che Samus Aran potrà utilizzare per attraversare rapidamente vasti scenari desertici e mondi aperti. Questa aggiunta sembra pensata per rendere l'esplorazione più dinamica e immediata, con la possibilità di scoprire segreti e ricompense nascosti in un ambiente strutturato completamente open world.

Il veicolo però non si limiterà agli spostamenti da un punto all'altro: le sequenze rivelano che la moto sarà protagonista anche di combattimenti on the road con abilità speciali disponibili solo in sella alla due ruote anche se, al momento, non sembrano del tutto convincenti. Resta da vedere come queste meccaniche verranno rifinite nella versione finale.

La conferma della data di lancio non è arrivata a sorpresa. Nei giorni precedenti, infatti, il titolo era stato inserito da almeno due enti internazionali di classificazione, un passaggio che spesso anticipa l'annuncio ufficiale.

Con queste premesse, il nuovo capitolo punta a mantenere l'essenza classica della serie, introducendo allo stesso tempo elementi pensati per ampliare l'esperienza e aprire la strada a una dimensione più vasta e interattiva rispetto al passato.