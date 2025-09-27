Metal Gear Solid: nuova Collection in arrivo, includerà anche un classico PS3?

Konami ha annunciato al Tokyo Game Show 2025 Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, seguito della raccolta pubblicata nel 2023. Dettagli e data di uscita saranno svelati prossimamente, ma ecco le nostre ipotesi sui contenuti della raccolta.

Il Tokyo Game Show 2025 ha portato diversi annunci per il mondo dei videogiochi. Anche Konami si è ritagliata il suo spazio confermando l'arrivo di un nuovo prodotto per il franchise di Metal Gear Solid. È in sviluppo, infatti, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, raccolta che punta a bissare il successo del primo volume dedicato alla saga creata da Hideo Kojima.

Una nuova raccolta per Metal Gear Solid

Pubblicata poco meno di due anni fa, Metal Gear Solid Master Collection include i cinque primi titoli della serie ovvero Metal Gear (1987), Metal Gear 2: Solid Snake (1990), Metal Gear Solid (1998), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001) e Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004) oltre a vari altri contenuti aggiuntivi realizzati nel corso degli anni. La Collection è disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch e PC.

I risultati raccolti dal progetto hanno spinto Konami ad annunciare Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2. La nuova Collection è curata dal team che sta lavorando anche a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, già disponibile sul mercato. Per il momento, non sono stati comunicati i titoli che faranno parte della collezione, anche se è facile ipotizzare quali saranno.

Il Vol.2, infatti, potrebbe essere l'occasione per ripubblicare Guns of the Patriots, il quarto episodio della serie che, per il momento, è stato rilasciato solo per PS3. Ci dovrebbe essere spazio anche per i vari spin-off come Peace Walker e Acid.

Non è esclusa, inoltre, la presenza di Ground Zeroes e The Phantom Pain, i due episodi che compongono Metal Gear Solid V. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane. Per il momento, la Collection non ha ancora una data di uscita.