Metal Gear Solid Delta prestazioni: gira meglio su Xbox Series X che su PS5 e PS5 Pro

Il tanto atteso Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è finalmente arrivato sulle console di nuova generazione, ma non tutte le versioni offrono la stessa qualità. Un'analisi approfondita condotta da Digital Foundry, a cura di Thomas Morgan, ha evidenziato differenze significative tra Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 e PS5 Pro, con risultati che favoriscono in particolare la console di punta di Microsoft.

Secondo il report, tutte le versioni principali (Series X, PS5 e PS5 Pro) mettono a disposizione due modalità: Quality, bloccata a 30fps, e Performance, che punta ai 60fps. Tuttavia, nessuna riesce a mantenere in maniera costante i 60 fotogrammi al secondo. Nonostante ciò, i cali di frame risultano meno marcati su Xbox Series X, garantendo un'esperienza generalmente più stabile.

Metal Gear Solid Delta: analisi delle prestazioni

Dal punto di vista tecnico, la Series X mostra valori leggermente superiori anche in termini di risoluzione dinamica. In modalità Performance, può raggiungere un picco di 1152p, contro i 1080p massimi di PS5. Anche in modalità Quality la resa è più nitida su Series X, che non scende mai sotto 1152p, mentre su PS5 il minimo registrato è 1080p. Questo si traduce in un'immagine lievemente più definita sulla console Microsoft.

Morgan ha analizzato diverse sezioni del gioco, tra cui la palude iniziale e un tratto sul ponte, rilevando che in entrambe le aree la Series X gode di un vantaggio prestazionale medio di 5-6 fps rispetto alle macchine Sony. Tale differenza, combinata con il supporto a un VRR più ampio (40-60Hz) su Xbox, rende l'esperienza complessiva più fluida. Viene sottolineato come la maggiore potenza hardware della Series X, con i suoi 12 teraflop contro i 10 di PS5, sia un fattore determinante. Va comunque segnalato che ci sono alcune sezioni in cui PS5 riesce a mantenere prestazioni più stabili, ma la media resta a favore di Series X.