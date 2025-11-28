Meta Quest 4 è in sviluppo: il nuovo visore segnerà una rivoluzione, ma a caro prezzo

Meta ha in programma il lancio del nuovo Meta Quest 4 che debutterà, secondo gli ultimi rumor, verso la fine del 2026 con tante novità che andranno a rivoluzionare il progetto, ma che incideranno verosimilmente anche sul prezzo finale.

Meta sta lavorando a una nuova generazione del suo visore. Il nuovo Meta Quest 4, che potrebbe arrivare sul mercato con un nome diverso e senza il marchio Quest, è in sviluppo e il debutto non è poi così lontano, come confermano le ultime indiscrezioni che anticipano il futuro della gamma di visori. Ricordiamo che la scorsa estate è arrivato il Quest 3S Xbox Edition.

Quando arriva il nuovo visore di Meta?

Il Meta Quest 4 (per ora usiamo questa denominazione) dovrebbe arrivare entro la fine del 2026 e dovrebbe costare circa 800 dollari. Si tratterà, almeno stando ai rumor, di un deciso salto generazionale con il visore che diventerà più leggero e sottile e potrà contare su nuove tecnologie di tracciamento (degli occhi, del volto e delle mani) molto più avanzate, con l'obiettivo di garantire un'esperienza d'uso nettamente superiore.

Il miglioramento del sistema di tracciamento potrebbe comportare anche l'assenza dei controller, sostituiti dagli input che l'utente potrà garantire con il movimento delle mani e degli occhi. Per rendere il visore più leggero e sottile, inoltre, Meta potrebbe optare per l'utilizzo di un'unità esterna dedicata all'elaborazione e che potrebbe anche integrare una batteria per garantire un'autonomia maggiore, risolvendo anche un altro problema non di poco conto. Probabile anche un miglioramento significativo per il display.

Le novità all'orizzonte potrebbero essere tante, ma dato che manca ancora circa un anno dalla presentazione ufficiale, Meta ha tutto il tempo per affinare il progetto e preparare il terreno al lancio del nuovo visore che punta a rivoluzionare il mercato e assicurare un deciso salto in avanti generazionale.

supertigrotto28 Novembre 2025, 10:30 #1
Immagino allora anche un nuovo Pico.
800 euro ci possono stare ma a patto che abbia un refresh da 120/144 hz (riduce il motion sickness) un fov ampio e degli schermi privi di screen Door

