Meta Quest 3S scende a soli 249 con un coupon: il visore VR più richiesto al minimo storico

Offerta bomba su Amazon per chi vuole entrare nel mondo della realtà virtuale: il nuovo Meta Quest 3S nella versione da 128 GB scende a soli 249, uno dei prezzi più bassi mai visti per un visore all-in-one di ultima generazione. Pensato per offrire migliaia di esperienze immersive senza bisogno di PC o console, questo modello rappresenta oggi uno dei migliori rapporti qualità/prezzo nel panorama VR.

Oltre alla tecnologia avanzata e alla semplicità duso, lacquisto include anche 3 mesi di prova di Meta Horizon+, la piattaforma che dà accesso a titoli premium e contenuti esclusivi. Unoccasione ideale per chi vuole vivere la VR al massimo spendendo il minimo.

Il Meta Quest 3S punta tutto su leggerezza, comfort e prestazioni: il nuovo design ottimizzato riduce l'ingombro, mentre i pannelli ad alta risoluzione assicurano una qualità visiva più nitida e coinvolgente. Le funzionalità di tracciamento avanzato e i controller riprogettati migliorano la precisione nei giochi e nelle app fitness, e lo rendono un visore versatile perfetto per gaming, intrattenimento, allenamento e applicazioni educative. A questo prezzo, è difficile trovare un'esperienza VR più completa e immediata.