Meta Quest 3S: la realtà virtuale che stupisce. Ecco l'offerta Amazon da non perdere, a soli 279

Meta Quest 3S è il visore all-in-one che trasforma l'esperienza di realtà virtuale e mista. Senza bisogno di PC o console, consente di entrare subito in Meta Horizon+ e vivere giochi, app e social VR come mai prima.

Oggi a prezzi da non perdere su Amazon sia nella versione con 128 GB di storage che in quella con 256 GB. Entrambe le versioni offrono un'esperienza immersiva di alta qualità grazie al design all-in-one, ai controller ergonomici e alla possibilità di esplorare la realtà mista in modo semplice e immediato.

Meta Quest 3S permette, infatti, di vivere migliaia di esperienze immersive grazie alla realtà mista che fonde oggetti digitali nello spazio fisico circostante o offrendo un coinvolgimento completo in VR. Ogni stanza può trasformarsi in un cinema personale, con la possibilità di oscurare lo spazio circostante e godere di spettacoli su uno schermo gigante dai colori vividi. È possibile utilizzare le cuffie USB-C o collegare qualsiasi cuffia da 3,5 mm tramite adattatore USB-C (venduto separatamente).

Le esperienze sociali diventano più ricche: giochi coinvolgenti possono essere condivisi con persone da tutto il mondo, concerti dal vivo possono essere fruiti su Meta Horizon e le attività possono essere trasmesse sulla TV per la visione in gruppo. Il multitasking è semplificato: più schermate possono essere aperte contemporaneamente per navigare in rete, guardare video o utilizzare app social come WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, senza perdere il contatto con lo spazio circostante.

Il design senza fili garantisce libertà di movimento durante allenamenti virtuali o altre attività interattive, mentre i controller Touch Plus offrono maggiore precisione e sensazioni realistiche. Gli oggetti virtuali prendono vita con una risoluzione ad alta definizione e con prestazioni grafiche raddoppiate rispetto a Quest 2 che assicurano fluidità e dettagli anche nei giochi più complessi.

La condivisione dei contenuti avviene in tutta sicurezza grazie al parental control, alla gestione degli account multipli, alla possibilità di condividere contenuti e impostare autorizzazioni personalizzate. Gli account sono disponibili dai 10 anni in su e sono consultabili online i dettagli della guida sulla sicurezza dei bambini.

Inclusa con l'acquisto vi è una prova di tre mesi di Meta Horizon+, con accesso a un catalogo costantemente aggiornato di giochi, nuovi arrivi mensili e ulteriori contenuti.