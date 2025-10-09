Meta Quest 3S da 256 GB in offerta su Amazon: realtà mista e prestazioni top a 349,99

Meta Quest 3S nella versione da 256 GB scende a 349,99 su Amazon. Il visore all-in-one di nuova generazione offre realtà mista immersiva, audio 3D e tre mesi di prova di Meta Horizon+, con il doppio dello spazio di archiviazione rispetto al modello base

Meta Quest 3S nella configurazione da 256 GB raggiunge su Amazon uno dei prezzi più bassi di sempre: 349,99. Un'offerta particolarmente interessante per chi vuole entrare nel mondo della realtà mista con un dispositivo completo, capace di unire esperienze virtuali e reali con grande fluidità.

Il visore integra un potente chip Snapdragon XR2 Gen 2, lo stesso utilizzato dal modello superiore Quest 3, e un display ad alta risoluzione che garantisce immagini nitide e colori realistici. L'ampio spazio di archiviazione da 256 GB consente di installare numerosi giochi, app e contenuti VR senza compromessi, mentre il sistema all-in-one elimina la necessità di un PC o cavi esterni.

Grazie alla realtà mista a colori, Meta Quest 3S permette di interagire con l'ambiente circostante in modo naturale. L'audio 3D spaziale integrato aumenta l'immersione.

Inoltre, acquistando il visore si ottiene anche una prova gratuita di 3 mesi di Meta Horizon+, l'abbonamento che dà accesso a una libreria in continua espansione di giochi e app premium. La batteria garantisce diverse ore di autonomia, mentre i controller ergonomici Touch Plus offrono una risposta precisa e naturale nei movimenti.

Con un prezzo di 349,99, Meta Quest 3S da 256 GB rappresenta una delle offerte più interessanti del momento per chi cerca un visore VR moderno, potente e versatile. Un prodotto pensato per divertimento, fitness e creatività, capace di portare la realtà mista di nuova generazione direttamente nel salotto di casa.