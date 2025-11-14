Meta Quest 3S a un prezzo senza precedenti per le offerte Black Friday: realtà mista e bundle esclusivo a soli 249,99

Meta Quest 3S 128 GB è ora su Amazon con un bundle esclusivo che include il gioco Cardboard Hero di Gorilla Tag e una prova gratuita di 3 mesi di Meta Horizon+ al prezzo record di 249,99, mai visto prima su questo prodotto.

Meta Quest 3S permette di passare senza sforzo dalla realtà virtuale a quella mista, grazie a sensori avanzati e display ad alta risoluzione che rendono ogni dettaglio nitido e coinvolgente. Con 128 GB di memoria interna, c'è spazio sufficiente per giochi, app e contenuti VR.

L'offerta Amazon include il gioco Cardboard Hero di Gorilla Tag, perfetto per partite cooperative e sfide allinterno di ambienti virtuali dinamici. Inoltre, i nuovi utenti ricevono 3 mesi di Meta Horizon+ in prova gratuita, accesso a un catalogo di esperienze VR, eventi esclusivi e mondi interattivi, il che aumenta ulteriormente il valore del pacchetto senza costi aggiuntivi.

Meta Quest 3S è progettato per essere immediatamente pronto all'uso: facile da configurare e con controlli intuitivi, permette di immergersi in giochi, esperienze social e contenuti didattici in pochi minuti. L'offerta a 249,99 rende questo headset VR un'opportunità rara per chi vuole entrare nel mondo della realtà mista con un dispositivo all'avanguardia e completo di bundle esclusivo.