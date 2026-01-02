Meta Quest 3 da 512 GB torna a 469 con coupon: prezzo rarissimo per il visore VR più potente di Meta

Amazon riporta sotto i riflettori uno dei dispositivi più ambiti nel mondo della realtà virtuale e mista. Il Meta Quest 3 da 512 GB è infatti disponibile in offerta a 469,99, un prezzo che in passato si è visto raramente e che aveva fatto registrare il tutto esaurito in pochissimo tempo.

Meta Quest 3 è oggi il punto di riferimento tra i visori VR standalone, grazie all'utilizzo di lenti di alta qualità e alla tecnologia di Mixed Reality che combina ambienti reali e contenuti digitali in modo naturale. Il dispositivo è dotato di doppio display ad alta risoluzione (4K complessivo) e del potente processore Qualcomm Snapdragon XR2 di seconda generazione, capace di garantire grafica estremamente nitida e unesperienza fluida anche nei titoli più complessi.

Rispetto alla generazione precedente, il salto in avanti è evidente: Meta dichiara un raddoppio delle prestazioni grafiche rispetto a Quest 2, accompagnato da un design più ergonomico e da un campo visivo più ampio grazie all'innovativo sistema Infinite Display. Miglioramenti che rendono più confortevole anche l'utilizzo prolungato, sia nel gaming sia nelle applicazioni produttive.

Il modello in offerta è la versione da 512 GB di memoria interna, ideale per chi vuole installare numerosi giochi e applicazioni senza doversi preoccupare dello spazio disponibile. Un taglio di archiviazione particolarmente apprezzato in un visore standalone, dove la gestione dei contenuti avviene interamente in locale.

Incluso nel pacchetto anche un trial di Meta Horizon+, che consente l'accesso immediato a una libreria rotante di giochi e contenuti esclusivi, perfetta per iniziare subito a sfruttare tutte le potenzialità del visore senza costi aggiuntivi.

Mettere le mani su un visore di nuova generazione come il Meta Quest 3 al minimo storico è un'occasione tutt'altro che comune. Con questo ribasso, il modello da 512 GB diventa una scelta particolarmente interessante per chi vuole fare il salto definitivo nella realtà virtuale e mista con prestazioni elevate e un ecosistema in continua espansione.