Meta Quest 3 da 512 GB, 50  sotto il minimo storico: ecco perché è l'offerta VR dell'anno

Su Amazon è disponibile in promozione il visore Meta Quest 3 da 512 GB, offerto a 499,99 . Questo prezzo rappresenta un sorprendente taglio di 50  rispetto al minimo storico finora registrato: una vera occasione per entrare nellera della realtà mista con un occhio al risparmio.

Il modello Meta Quest 3 da 512 GB è il visore standalone punto di riferimento del settore a cui appartiene con tecnologia Mixed Reality, che unisce realtà virtuale e oggetti digitali nel mondo reale. Con doppio display ad alta risoluzione (4K totale) e il processore Qualcomm Snapdragon XR2 di seconda generazione, assicura grafica nitidissima e flusso fluido dei contenuti. L'ergonomia, ulteriormente perfezionata, rende più comoda anche l'esperienza più intensa, mentre il campo visivo si amplia grazie allinnovativo sistema Infinite Display. Grazie all'inclusione di un abbonamento trial di Meta Horizon+, si accede immediatamente a una libreria rotante di titoli e contenuti esclusivi.

Mettere le mani su un dispositivo così avanzato a un prezzo sotto soglia storica è qualcosa di raro. Il Meta Quest 3 da 512 GB non solo offre prestazioni superiori rispetto al Quest 2 (con un raddoppio della potenza grafica dichiarata), ma ora lo fa risparmiando una cifra considerevole rispetto al passato.

La versione da 512 GB si distingue per lo spazio di archiviazione interno, davvero enorme per un visore standalone, ideale per chi vuole installare più giochi e applicazioni senza preoccuparsi di dover liberare memoria. Inoltre, l'integrazione con la piattaforma Meta Horizon consente laccesso a una libreria in continua espansione di titoli VR e contenuti esclusivi.

La combinazione di hardware di nuova generazione, design migliorato e memoria extra fa del Quest 3 uno dei visori più completi sul mercato. A questo prezzo ribassato, e con uno sconto che lo porta sotto al minimo storico di sempre, diventa il momento ideale per chiunque voglia compiere il salto definitivo nella realtà virtuale e mista.