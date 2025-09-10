Messico: 'aumentare le tasse sui videogiochi violenti, pericolosi come alcool e gioco d'azzardo'

La Secretaría de Hacienda del Messico ha presentato il Pacchetto Economico 2026, introducendo una serie di misure fiscali definite extra fiscali con l'obiettivo di scoraggiare il consumo di prodotti ritenuti nocivi per la salute fisica e mentale della popolazione.

Tra le novità più rilevanti figurano un'imposta speciale sui videogiochi digitali con contenuti violenti, un forte incremento della tassazione sulle scommesse online e nuovi aumenti per bevande zuccherate, soft drink con dolcificanti artificiali e tabacco.

Il documento, consegnato dal segretario alle Finanze Édgar Amador alla Camera dei Deputati, prevede in particolare un imposta dell'8% sui servizi digitali legati ai videogiochi violenti e un innalzamento dell'aliquota sulle scommesse online, che passerà dall'attuale 30% al 50%. Per quanto riguarda il settore delle bevande, l'Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sui soft drink salirà a 3,08 pesos al litro, includendo anche i prodotti con edulcoranti non calorici.

Tasse sui videogiochi violenti: il medium videoludico al pari di alcool e scommesse

Nei Criteri Generali di Politica Economica che accompagnano il pacchetto si cita uno studio che mette in relazione l'uso di videogiochi violenti con un livello maggiore di aggressività negli adolescenti, insieme a effetti negativi sul piano psicologico e sociale.

Secondo il deputato morenista Ricardo Monreal, le nuove entrate andranno a costituire un fondo speciale per la sanità pubblica, necessario per coprire parte dei costi annuali stimati in 116 miliardi di pesos legati a malattie causate da obesità, diabete, fumo e altre dipendenze. Si tratta di un tema sì delicato ma altresì abbastanza stucchevole. La questione dei videogiochi "violenti", oggi, nel 2025, grazie anche ad un oggettivo sdoganamento del medium rispetto agli scorsi anni, potrebbe essere affrontata in maniera diversa.

Mettere il mezzo nello stesso calderone del gioco d'azzardo, del consumo di alcool o di elementi che possono portare all'obesità è sicuramente sintomo, probabilmente, di una conoscenza e di un confronto superficiale con quello che è il medium stesso. Staremo a vedere quali saranno le conseguenze di questa proposta.