Meno promozioni sull'hardware e focus sul software: Sony ha definito la sua strategia per il futuro di PS5

Sony punta a vendere meno PS5 per incrementare la redditività, riducendo gli ordini di memorie, e concentrarsi sulla vendita di software e servizi. Ecco quali potrebbero i piani per il prossimo futuro

La crisi delle memorie sta creando non pochi problemi a Sony e all'ecosistema PlayStation. L'azienda nipponica si è trovata costretta a rimandare il lancio della PS6 e sta ora gestendo la sua attività con molta attenzione.

Dopo l'incremento dei prezzi della PS5, infatti, l'azienda non intende spingere più di tanto sulla vendita di nuovo hardware ma si concentrerà sul software. Si tratta di una strategia ben precisa, legata anche alla grande diffusione della PS5 in questo momento.

Cosa farà Sony

In un documento aziendale pubblicato nei giorni scorsi, infatti, Sony ha sottolineato: "Nel settore hardware, sebbene Sony preveda di risentire dell'impatto dell'aumento dei prezzi e della carenza di semiconduttori di memoria, intende gestire tale impatto sulla redditività adattando in modo flessibile i piani relativi, tra le altre cose, alle vendite unitarie e alle promozioni."

Sony potrebbe accettare di vendere meno PS5, console che ha oggi una base installata già molto elevata, e non dovrebbe proporre particolari promozioni sull'hardware per i prossimi mesi. Questa scelta potrebbe avere un impatto positivo sulla redditività, permettendo all'azienda di ridurre gli ordini di memorie per la sua console, concentrando le risorse su PS6.

Nel frattempo, il focus diventeranno i giochi e i servizi a valore aggiuntivo (gli abbonamenti). L'arrivo di GTA 6, che avrà come piattaforma di riferimento proprio la PS5, dovrebbe garantire un'ulteriore crescita dei ricavi, grazie alle commissioni che Sony applica alle software house. I dati delle prossime trimestrali ci chiariranno l'effettivo stato di salute della divisione gaming di Sony.