Meno giochi di terze parti per il futuro del Game Pass: un leak anticipa una nuova strategia di Xbox
Xbox potrebbe ridurre il numero di giochi di terze parti in arrivo per il catalogo del Game Pass, con l'obiettivo di contenere i costi del servizio, grazie a una selezione più attenta dei titoli da aggiungeredi Davide Raia pubblicata il 30 Giugno 2026, alle 10:01 nel canale Videogames
XBOX
Il piano di riorganizzazione di Xbox passa anche per scelte difficili. La divisione gaming di Microsoft ha la necessità di ridurre i costi. Oltre ai licenziamenti e alla possibile chiusura di studi di sviluppo, all'orizzonte c'è anche una revisione del catalogo del Game Pass.
In particolare, Xbox potrebbe aver messo in pausa accordi con terze parti per portare titoli nel catalogo del servizio. Si tratta di un possibile punto di svolta per il futuro del Game Pass, che potrebbe registrare una riduzione delle nuove uscite con maggiore attenzione alla qualità.
Una nuova strategia per il Game Pass?
La conferma è arrivata da Fernando Rizo di Caboodle Games, azienda che si occupa di supportare i team che autopubblicano i propri giochi.
Dalle informazioni fornite da Rizo, durante il podcast The Business of Video Games, ci sarebbe anche una nuova politica di Xbox che avrebbe ritirato la proposta di accordo a diversi studi di sviluppo con cui erano in corso trattative per l'aggiunta dei loro giochi al catalogo del Game Pass.
La scelta di Microsoft potrebbe essere meno netta di quanto emerge dalle informazioni fornite. L'azienda americana, infatti, potrebbe aver optato per una riduzione del numero di accordi con terze parti, con l'obiettivo di selezionare meglio le nuove aggiunte al catalogo del Game Pass e di contenere i costi necessari per le partnership con sviluppatori e publisher esterni.
Per ora, in ogni caso, non c'è alcuna conferma ufficiale in merito a un cambio di strategia per il Game Pass. Nel corso dei prossimi mesi, però, potrebbero arrivare maggiori informazioni in merito alla questione.
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