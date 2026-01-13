Masters of Albion: annunciata la data di uscita del nuovo gioco di Peter Molyneux

Masters of Albion, il nuovo god game di Peter Molyneux, uscirà su PC il 22 aprile. Il titolo combina la gestione del villaggio di giorno e combattimenti notturni contro orde nemiche, offrendo un doppio approccio tra controllo diretto e "mano divina" in un mondo ricco e dinamico

Masters of Albion ha finalmente una data di uscita ufficiale e segna il ritorno di Peter Molyneux al genere che lo ha reso celebre. Il nuovo "god game" sviluppato da 22cans arriverà su PC tramite Steam il 22 aprile, con lancio fissato alle 19:00 (ora italiana). L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che offre uno sguardo più approfondito sulle meccaniche principali e sulla visione alla base del progetto.

Ambientato nel leggendario e pericoloso regno di Albion, Masters of Albion propone un'esperienza che fonde gestione, strategia e azione, riprendendo lo spirito di titoli storici come Populous, Black & White e Dungeon Keeper. Il gioco si struttura attorno a un'alternanza ben definita tra giorno e notte, due fasi profondamente diverse ma strettamente interconnesse.

Durante il giorno, Masters of Albion si presenta come un gestionale profondo e dettagliato. Il giocatore è chiamato a costruire ed espandere il proprio villaggio, progettare edifici, assegnare lavori ai cittadini e organizzare in modo efficiente la produzione delle risorse. Ogni abitante ha un ruolo preciso e le decisioni prese in questa fase incidono direttamente sulla prosperità e sulla sopravvivenza della comunità. È possibile personalizzare le strutture e adattare lo sviluppo del villaggio allo stile di gioco preferito, creando un ecosistema vivo e reattivo.

Cosa succede durante la notte in Masters of Albion?

Con l'arrivo della notte, però, il tono cambia drasticamente. Il villaggio viene preso d'assalto da non morti e creature ostili, trasformando l'esperienza in una sfida più intensa e dinamica. Qui entra in gioco il doppio approccio che caratterizza Masters of Albion: il giocatore può scegliere di controllare direttamente un eroe in terza persona oppure intervenire dall'alto grazie alla "mano divina".

Questa meccanica iconica consente di manipolare l'ambiente, lanciare oggetti, evocare magie, piazzare difese e spostarsi rapidamente sulla mappa. La possibilità di passare istantaneamente dal controllo diretto all'intervento strategico dall'alto promette un gameplay fluido e vario, in cui pianificazione e reazione immediata convivono.

Il nuovo trailer mostra anche momenti di esplorazione del mondo circostante, suggerendo una mappa ricca di segreti e opportunità. Masters of Albion si propone quindi come un progetto ambizioso e personale, che potrebbe rappresentare uno degli ultimi lavori di Molyneux.