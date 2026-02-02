Mass Effect 5 dovrebbe ispirarsi di più ai titoli Bethesda: le parole dell'ex lead designer di Skyrim

Del prossimo Mass Effect (spesso indicato come Mass Effect 5) si sa ancora molto poco. BioWare ha confermato che si tratta dell'unico progetto su cui lo studio è attualmente concentrato, ma il lancio sembra ancora lontano, probabilmente non prima del 2029. Al di là del ritorno a un tono più maturo e a uno stile visivo fotorealistico ispirato alla trilogia originale, le informazioni ufficiali restano scarse.

Nel frattempo, però, arrivano riflessioni interessanti da una voce esterna ma autorevole: Bruce Nesmith, ex lead designer di The Elder Scrolls V: Skyrim. In un'intervista concessa a PressBoxPR, Nesmith ha espresso un'idea piuttosto chiara su come BioWare potrebbe rilanciare la saga: abbracciare una struttura più "alla Bethesda".

Secondo lo sviluppatore, molti fan di Mass Effect desiderano un grande gioco di fantascienza open world, ricco di contenuti e libertà esplorativa. Un universo vasto, pieno di missioni, storie secondarie e attività emergenti potrebbe rappresentare una naturale evoluzione per la serie. Nesmith ammette che la sua opinione è influenzata dal passato in Bethesda, ma resta convinto che un'impostazione simile funzionerebbe molto bene per Mass Effect.

Nesmith parla anche del gameplay che potrebbe avere Mass Effect 5

Questa, però, non è l'unica critica mossa ai capitoli precedenti. Nesmith sottolinea come, a suo avviso, il gameplay della serie sia spesso sembrato indietro di una generazione, nonostante personaggi memorabili e una narrazione di alto livello. Secondo lui, BioWare dovrebbe sfruttare la ricchissima lore di Mass Effect per costruire un'esperienza finalmente moderna, capace di competere con gli standard attuali del genere. Se lo studio riuscisse a unire la qualità narrativa che lo ha sempre contraddistinto a meccaniche più attuali, il risultato potrebbe essere un titolo eccezionale.

Un altro punto di riferimento citato da Nesmith è Baldur's Gate 3, il GDR di Larian Studios che ha riscosso enorme successo di critica e pubblico. L'ex designer ritiene che Mass Effect potrebbe trarre grande beneficio da alcune lezioni apprese da quel titolo, in particolare per quanto riguarda la profondità delle scelte, la reattività del mondo di gioco e la libertà concessa al giocatore.

Secondo Nesmith, BioWare aveva già elementi simili nei suoi giochi storici, come Dragon Age: Origins, ma oggi potrebbe spingerli ancora oltre. È probabile che il nuovo Mass Effect mantenga caratteristiche fondamentali come scelte ramificate e compagni con storyline complesse, capaci di sviluppare rapporti positivi o conflittuali con il protagonista.