Marvel's Wolverine: svelato il periodo di lancio e il primo brutale gameplay

Insomniac Games ha svelato il primo gameplay di Marvel's Wolverine, in uscita nell'autunno 2026 su PS5. Il titolo mostrerà combattimenti brutali con sangue, smembramenti e nemici storici.

Dopo anni di attesa e settimane di indiscrezioni, Insomniac Games ha finalmente svelato il primo gameplay di Marvel's Wolverine, fissandone anche la finestra di lancio: il titolo arriverà in autunno 2026 in esclusiva su PlayStation 5.

Il trailer mostra Logan, interpretato dall'attore Liam McIntyre, mentre riflette sulla sua natura complessa: un uomo che non si considera violento, ma che non riesce a trattenersi quando la situazione lo richiede. Le sequenze di gioco rivelano un approccio molto più cupo rispetto alla saga di Marvel's Spider-Man, con combattimenti estremamente brutali che includono dismembramenti, sangue e un livello di dettaglio realistico per restituire appieno l'essenza del personaggio.

Tra i nemici storici non mancano presenze iconiche come gli X-Sentinels, Mystique e Omega Red, quest'ultimo in veste decisamente antagonistica. La scelta di introdurre figure così rilevanti dell'universo Marvel promette una trama intensa e ricca di colpi di scena.

Marvel's Wolverine: uscita e gameplay

Il gameplay conferma l'attenzione al ritmo serrato dei combattimenti: gli artigli di adamantio di Logan permettono scontri rapidi, spettacolari e carichi di violenza viscerale. Oltre al lato action, il titolo offrirà anche un viaggio globale, con ambientazioni variegate che spaziano dal Giappone a Madripoor, fino alla selvaggia natura canadese, terra d'origine di Wolverine. Ogni location contribuirà a definire un'avventura dal respiro internazionale, ricca di contrasti e atmosfere diverse.

I fan più attenti avranno notato anche il ritorno di un dettaglio iconico: Logan indosserà la sua classica tuta gialla, una scelta che strizza l'occhio alle origini fumettistiche e che darà ulteriore identità al progetto.

Insomniac, già autrice del successo di Spider-Man e Miles Morales, ha chiaramente puntato su un tono più maturo e oscuro, allineato alla personalità tormentata di Wolverine. L'obiettivo è quello di consegnare ai giocatori non solo un action spettacolare, ma un'esperienza fedele al personaggio, capace di unire ferocia, vulnerabilità e un mondo narrativo profondo.