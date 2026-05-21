Marvel's Wolverine sarà la star del prossimo State of Play di Sony: ecco la data da segnare sul calendario

Sony terrà un nuovo State of Play il 2 giugno con una durata superiore a un'ora. L'evento offrirà un approfondimento su Marvel's Wolverine e presenterà annunci, aggiornamenti e gameplay dei prossimi giochi PS5. Lo showcase inaugurerà la Summer Game Fest Week e mostrerà i titoli che accompagneranno PlayStation nel 2026 e oltre

Sony ha ufficializzato un nuovo appuntamento con State of Play, il tradizionale evento digitale dedicato alle novità in arrivo su PlayStation 5. La trasmissione andrà in onda il 2 giugno e darà ufficialmente il via alla settimana del Summer Game Fest, uno dei momenti più importanti dell'anno per l'industria videoludica.

L'evento avrà una durata superiore ai sessanta minuti e includerà annunci, aggiornamenti e dimostrazioni di gameplay relativi ai giochi in uscita su PS5. Il protagonista principale della presentazione sarà Marvel's Wolverine, titolo molto atteso sviluppato da Insomniac Games, che riceverà un approfondimento speciale durante lo show. Sony ha precisato che, oltre al focus dedicato all'eroe Marvel, saranno mostrati numerosi contenuti riguardanti altri progetti destinati alla console.

Non è stato specificato quali giochi verranno presentati, ma l'azienda ha confermato che il programma comprenderà nuove informazioni e reveal sia per produzioni interne sia per titoli di terze parti. La diretta inizierà alle 23:00 in Italia e sarà trasmessa come di consueto sui canali ufficiali YouTube e Twitch di PlayStation. Gli appassionati potranno quindi seguire in tempo reale tutte le novità e gli annunci previsti.

State of Play returns on June 2.



The over hour-long show includes an extended look at Marvel's Wolverine, plus news and updates on upcoming PS5 games: https://t.co/u88KNkpTla pic.twitter.com/OyYWoLXnQE -- PlayStation (@PlayStation) May 20, 2026

Lo State of Play di giugno farà da spartiacque al calendario delle uscite Sony e PlayStation

L'annuncio arriva a breve distanza dall'ultimo State of Play, che aveva mostrato titoli molto diversi tra loro, tra cui un nuovo God of War in 2D, oltre ad aggiornamenti su Marathon, Silent Hill Townfall e sul remake di Metal Gear Solid 4.

Questo showcase giunge in un periodo particolarmente delicato per Sony. Nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni secondo cui l'azienda starebbe riducendo l'attenzione verso le versioni PC delle proprie esclusive, con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema PlayStation. A ciò si aggiungono i recenti aumenti di prezzo di PlayStation Plus e le previsioni di un possibile rallentamento nelle vendite di PS5.

Nonostante il contesto complesso, eventi come State of Play rappresentano soprattutto una celebrazione del futuro della piattaforma. Sony avrà quindi l'occasione di mostrare al pubblico la propria line-up per il resto del 2026 e per gli anni successivi, cercando di rafforzare l'entusiasmo dei giocatori in vista di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente ricca di annunci.