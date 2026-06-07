Marvel's Wolverine non sarà un open world ma adotterà uno stile più lineare

Tra le tante novità in arrivo per il mercato videoludico, uno dei progetti più attesi è, senza dubbio, Marvel's Wolverine. Il titolo è sviluppato da Insomniac Games e vedrà come protagonista uno dei personaggi più iconici e apprezzati dell'universo Marvel.

L'obiettivo è replicare il successo dei giochi Marvel's Spider-Man adottando, però, uno stile da gioco d'azione classico. Si tratta di una scelta ben precisa, in linea con le caratteristiche del protagonista. Ecco cosa hanno dichiarato gli sviluppatori del gioco, al centro del recente State of Play di Sony.

Non sarà un open world

Nel corso di un'intervista, Mike Daly e Marcus Smith, rispettivamente director e creative director del gioco, hanno confermato alcuni aspetti del progetto. Marvel's Wolverine sarà un gioco d'azione lineare e non adotterà meccaniche da open world.

I giocatori saranno coinvolti in un'avventura "tradizionale" basata su più livelli e, quindi, su ambientazioni differenti ma con una possibilità di esplorazione limitata. Il gioco sarà caratterizzato da percorsi alternativi e segreti, andando ad arricchire l'esperienza di gioco e incrementare la rigiocabilità.

Daly, in particolare, ha sottolineato: "Posso dire che non avevamo intenzione di creare un gioco open world o un sandbox. Quello che volevamo davvero era un'avventura single-player lineare, adrenalinica e ricca di intrighi, e le missioni rispecchiano questa idea nella loro struttura".

Questa scelta, secondo gli sviluppatori, è anche più in linea con le caratteristiche del personaggio, che, a differenza di Spider-Man, non è legato a un luogo in particolare. Le premesse per un'avventura di successo ci sono tutte.

Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato diffuso un trailer con tante sequenze di gameplay del gioco che arriverà su PS5 il prossimo 15 settembre. Il gioco è già preordinabile su Amazon in versione fisica.