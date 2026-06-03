Marvel's Wolverine: mostrato un nuovo e violentissimo gameplay allo State of Play di Sony

Marvel's Wolverine di Insomniac Games ha mostrato nuovo gameplay al PlayStation State of Play e confermato l'uscita per il 15 settembre 2026 su PS5. Il gioco, ambientato nello stesso universo di Spider-Man, presenta combattimenti brutali, Team X e apparizioni di personaggi come Jean Grey, Mystique e Sabretooth

Durante la presentazione PlayStation State of Play, Sony ha aperto l'evento con dedicata a Marvel's Wolverine, titolo sviluppato da Insomniac Games e annunciato inizialmente nel 2021. Nel corso dell'evento è stata finalmente confermata anche la data di uscita ufficiale del gioco, fissata per il 15 settembre 2026 su console PlayStation 5.

Il gioco è ambientato nello stesso universo narrativo dei titoli dedicati a Spider-Man sviluppati dallo stesso studio, ma si distingue per un tono molto più cupo, violento e brutale, coerente con il personaggio di Logan. Gli sviluppatori hanno descritto l'esperienza come una storia originale "carica di emozioni", in cui Wolverine e altri mutanti cercano di sopravvivere in un mondo ostile.

Secondo quanto illustrato da Insomniac Games, la situazione dei mutanti è estremamente critica: vivono nascosti, temendo chi li dà la caccia, mentre la società generale rimane ignara della loro esistenza. In questo contesto entra in gioco il cosiddetto Team X, un'unità di mutanti pronta a resistere nell'ultima fase di una guerra per la sopravvivenza. Logan, dopo aver lasciato il gruppo tre anni prima, torna a farne parte.

Marvel's Wolverine e i dettagli emersi dal gameplay dello State of Play

Il gameplay mostrato evidenzia numerosi incontri con personaggi iconici dell'universo Marvel. Tra questi figurano Jean Grey, Mystique e Sabretooth. In alcune sequenze si osservano anche attacchi combinati tra Wolverine e Jean Grey, che utilizza le sue abilità telecinetiche per supportarlo in combattimento, suggerendo la presenza di ulteriori mutanti nel corso della storia.

Il sistema di combattimento ruota attorno allo stile feroce e ravvicinato tipico di Wolverine. Attaccando, parando e sconfiggendo i nemici, Logan è in grado di rigenerare parte del danno subito. Nei momenti più critici può inoltre attivare una modalità più selvaggia e istintiva, ottenendo un vantaggio significativo negli scontri.

La data di uscita è stata ufficialmente fissata per il 15 settembre 2026. I preordini sono stati aperti immediatamente dopo la presentazione. Chi prenoterà il gioco riceverà bonus aggiuntivi, tra cui il classico costume marrone, artigli riflettenti, un punto abilità extra per la progressione e quattro avatar PlayStation.