Mario Kart World, con l'ultimo aggiornamento Nintendo ascolta i fan ma non abbastanza

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Mario Kart World, introducendo una serie di modifiche e correzioni che mirano a migliorare l'esperienza complessiva del gioco su Switch 2. Nonostante gli interventi apportati, una parte della community ritiene che l'update non sia andato abbastanza lontano nel risolvere alcuni dei principali problemi delle gare online.

Fin dal lancio, Mario Kart World ha generato grande attesa. Nintendo lo aveva infatti presentato come il titolo di punta per l'uscita della nuova console Switch 2, proponendo una formula rinnovata con l'introduzione di un mondo aperto da esplorare. Questa scelta ha diviso i fan: da un lato c'è stato apprezzamento per l'evoluzione della serie; dall'altro sono emerse critiche riguardo a una mappa percepita come vuota e a opzioni limitate per il multiplayer online. Nonostante le valutazioni contrastanti, Nintendo ha continuato a rilasciare aggiornamenti mirati a rispondere alle segnalazioni dei giocatori.

L'aggiornamento del 2 dicembre porta il gioco alla versione 1.4.0 e introduce miglioramenti molto richiesti. Tra questi spicca l'aggiunta dell'opzione Custom Item, che permette di selezionare gli oggetti desiderati per le modalità VS Race, Balloon Battle e Coin Runners. La funzione è disponibile anche per le Room nelle modalità Online Play e Wireless Play.

Ulteriori novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di Mario Kart World

L'aggiornamento interviene anche sul comparto sonoro. Ora i giocatori possono mettere in pausa la partita per visualizzare il nome della traccia in riproduzione e il gioco di provenienza. Inoltre, è stato inserito nel menu un controllo dedicato al volume della musica, consentendo una personalizzazione più precisa dei livelli audio. La soundtrack, già molto apprezzato, guadagna così un ulteriore elemento di valorizzazione.

Tra le altre modifiche, alcune piste di intermezzo hanno ricevuto cambiamenti nel layout, in particolare i percorsi diretti da e verso Koopa Troopa Beach. Le gare che vi si dirigono richiederanno ora due giri completi prima dell'arrivo, una scelta pensata per compensare la brevità della pista originale.

Nonostante i miglioramenti, l'update non ha modificato la frequenza delle gare a tre giri nel multiplayer online, uno dei punti più discussi dalla community. Molti giocatori continuano a chiedere playlist dedicate e un sistema più flessibile.