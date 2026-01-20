Marathon: data di uscita, edizioni e tutti i dettagli sul nuovo shooter di Bungie

Marathon uscirà il 5 marzo 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Bungie ha aperto i preorder, svelato Standard, Deluxe e Collector's Edition da 199,99 euro, confermato cross-play, requisiti PC accessibili, una beta aperta e l'uso di BattlEye, senza supporto Linux

Bungie ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Marathon, il nuovo extraction shooter ambientato nell'iconico universo sci-fi della software house. Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 marzo 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con prenotazioni già aperte e una gamma di edizioni pensate per diverse tipologie di giocatori, inclusa una costosa e ricca Collector's Edition. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che introduce Gantry, un agente della fazione MIDA destinato a ricoprire un ruolo centrale nella narrazione.

Le sequenze mostrano anche scorci del pianeta Tau Ceti, teatro delle operazioni di gioco. In Marathon, la storia non viene raccontata in modo tradizionale, ma emerge attraverso il gameplay: fazioni, agenti e contratti rappresentano il fulcro dell'esperienza narrativa, permettendo ai giocatori di scoprire progressivamente identità, rivalità, alleanze e segreti del mondo di gioco.

Edizioni e bonus di Marathon

La Standard Edition sarà venduta a 39,99 euro e includerà il gioco base insieme a tutti gli aggiornamenti futuri, come mappe, operatori ed eventi post-lancio. Salendo di prezzo troviamo la Deluxe Edition, proposta a 59,99 euro, che aggiunge numerosi contenuti extra: skin esclusive per armi e telai, 200 gettoni SILK, e un voucher per sbloccare un Pass ricompense Premium.

Il pezzo forte dell'annuncio è senza dubbio la Collector's Edition, realizzata in collaborazione con PureArts e ispirata al processo di "shell-weaving" della fittizia Sekiguchi Genetics. Questa edizione include una statua in scala 1/6 del Thief Runner Shell, dotata di luci LED alimentate via USB, una miniatura WEAVEworm, una toppa ricamata, un set di cartoline artistiche e bonus cosmetici digitali esclusivi. Il prezzo ufficiale indicato è di 199,99 euro.

Requisiti e disponibilità di Marathon

Bungie ha aggiornato anche la pagina Steam con i requisiti di sistema PC, che risultano piuttosto accessibili. I requisiti minimi prevedono una GTX 1050 Ti o equivalente, 8 GB di RAM e un Core i5-6600, mentre quelli consigliati parlano di una RTX 2060, 16 GB di RAM e un Core i5-10400. È stata inoltre confermata una open beta in prossimità del lancio.

Dal punto di vista tecnico, è emerso che Marathon utilizzerà il sistema anti-cheat BattlEye a livello kernel. Come già accaduto con Destiny 2, Bungie non sembra intenzionata a supportare Linux, rendendo improbabile la compatibilità con Steam Deck e altre distribuzioni Linux.