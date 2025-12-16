Marathon arriverà a marzo su PS5, Xbox e PC: prezzo di 40 dollari e supporto post-lancio confermato

Bungie ha annunciato luscita di Marathon a marzo su PS5, Xbox Series X/S e PC al prezzo di 40 dollari. Il gioco introduce nuove modalità, migliorie visive e un ampio supporto post-lancio, diventando un progetto chiave per il futuro dello studio

Bungie ha finalmente annunciato una nuova finestra di lancio per Marathon, il suo atteso survival extraction shooter. Dopo un rinvio che aveva lasciato il progetto senza una data precisa, il gioco arriverà ufficialmente a marzo su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, con un prezzo fissato a 40 dollari.

L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un video di approfondimento della durata di 23 minuti, pensato per mostrare lo stato attuale del gioco e le principali novità introdotte negli ultimi mesi.

Tra gli elementi più rilevanti spiccano l'aggiunta della chat di prossimità, che promette di rendere gli scontri e le interazioni tra giocatori più dinamici e imprevedibili, e una modalità in solitaria, pensata per chi preferisce affrontare l'esperienza senza alleati.

Bungie ha inoltre lavorato sul fronte narrativo e visivo, migliorando la resa degli ambienti e rafforzando la narrazione ambientale. Le mappe ora appaiono più cupe e ruvide, segnando un netto distacco dall'estetica più lucida e pulita mostrata nelle prime presentazioni del progetto.

Ulteriori dettagli su Marathon e sull'uscita del titolo Bungie

Il supporto post-lancio sarà fondamentale per il futuro di Marathon. Bungie ha già confermato che durante il primo anno verranno introdotte nuove mappe, eventi a tempo e contenuti aggiuntivi.

Un ruolo centrale sarà occupato dai cosiddetti shell, equiparabili a classi personalizzabili attraverso l'equipaggiamento. Tra le novità spicca il shell "Rook", introdotto dopo le fasi di alpha testing, che consente di unirsi a una partita già avviata con un equipaggiamento limitato, riducendo i rischi ma permettendo comunque di raccogliere risorse.

Il lancio di Marathon arriva in un momento delicato per Bungie e per la sua casa madre, Sony Interactive Entertainment. Negli ultimi mesi, Sony ha ammesso che Destiny 2 non ha raggiunto i risultati economici sperati, arrivando a svalutare gli asset di Bungie per oltre 200 milioni di dollari. Questo ha portato a un maggiore coinvolgimento di Sony nella gestione dello studio, ora sempre più integrato all'interno dei PlayStation Studios.

A complicare ulteriormente la situazione è stato un caso di plagio emerso a maggio, legato all'utilizzo non autorizzato di opere dell'artista Fern Hook nelle texture di gioco. La controversia, tuttavia, sembra essersi conclusa positivamente, con una risoluzione ritenuta soddisfacente dall'artista stessa.