Marathon apre i server a tutti dal 26 febbraio: ecco come provarlo prima del lancio

Bungie ha annunciato il Server Slam di Marathon, un weekend di prova aperta dal 26 febbraio al 2 marzo che permetterà a tutti i giocatori di testare gratuitamente il nuovo extraction shooter su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Marathon, il nuovo extraction shooter di Bungie ambientato nell'universo creato dal team negli anni '90, apre le porte a tutti i giocatori con un weekend di prova gratuita. Il Server Slam partirà il 26 febbraio alle 19:00 ora italiana e proseguirà fino al 2 marzo alle 19:00, quando si avrà l'opportunità di fare l'accesso completo al gioco su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S con supporto a cross-play e cross-save.

Sarà un'ottima occasione per testare i server prima del lancio ufficiale previsto per il 5 marzo 2026. Gli sviluppatori hanno confermato la partecipazione anche allo Steam Next Fest in modo da estendere la visibilità del progetto sulla piattaforma Valve.

Ricompense progressive per i partecipanti

Chi nel corso del weekend gratuito completerà la missione introduttiva riceverà un emblema unico e uno sfondo giocatore che certificano la partecipazione alla prima ondata di Runner. Il sistema di ricompense prosegue con tre livelli di equipaggiamento sbloccabili al lancio del 5 marzo.

Durante il weekend di prova, inoltre, i giocatori potranno infiltrarsi in due zone: Perimeter, un'espansione periferica sui confini della colonia, e Dire Marsh, il centro di ricerca agricola della colonia. Saranno accessibili i primi contratti per cinque fazioni - CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA e Arachne - con progressione attraverso i livelli iniziali e gli alberi di sviluppo di ciascuna.

Cinque delle sei shell Runner (fondamentalmente le Classi di Marathon) saranno giocabili alla sessione di Server Slam, come si può leggere sul sito di Bungie. Il lancio del 5 marzo, invece, prevede due zone extra: Outpost, collocata all'interno di un'installazione militare UESC attiva, e Cryo Archive, una zona end-game a bordo della Marathon abbandonata che si sbloccherà durante la Stagione 1. Arriverà anche Thief, la sesta shell Runner, insieme alla progressione completa per tutte le fazioni con l'aggiunta di Sekiguchi Genetics come sesta fazione. La modalità ranked verrà attivata nel corso della Stagione 1.

I pre-ordini sono già attivi su tutte le piattaforme e includono cosmetici per armi, emblema e sfondo giocatore al lancio, oltre a ricompense per Destiny 2 collegate all'account Bungie.net. È disponibile anche una Collector's Edition tramite Bungie Store.

Cosa è Marathon

Marathon è un extraction shooter PvPvE ambientato nell'anno 2472, quando la nave coloniale UESC Marathon lascia Marte con 30.000 coloni diretti verso un nuovo sistema solare. Dopo 300 anni di viaggio verso Tau Ceti IV, la nave e la colonia scompaiono nel silenzio. I giocatori vestono i panni dei Runner, mercenari che esplorano i resti della colonia perduta alla ricerca di tecnologie e risorse preziose.

A differenza di Arc Raiders, che punta su un approccio più mainstream con una community incline alla cooperazione e una modalità PvE dedicata introdotta con gli ultimi aggiornamenti, Marathon si rivolge a un pubblico di hardcore gamer con una componente PvP preponderante. Quando si incontrano altri player, l'eliminazione è la norma piuttosto che l'eccezione. Le meccaniche di estrazione richiedono di recuperare loot dalle zone, raggiungere i punti di evacuazione designati e fuggire prima che altri Runner intercettino la fuga.

Il ritmo di gioco risulta frenetico e dinamico, avvicinandosi più ad Apex Legends e a Overwatch che a Escape from Tarkov o allo stesso Arc Raiders. Le shell Runner - il sistema di classi del gioco - offrono abilità specifiche che influenzano tattiche e stile di combattimento, mentre sembrano contemplate componenti di gioco che ricordano i raid di Destiny con obiettivi stratificati e progressione a lungo termine.

Dal punto di vista grafico, Marathon adotta uno stile artistico distintivo che si distacca dal fotorealismo di Arc Raiders e punta su un'estetica sci-fi caratterizzata da tonalità vivide e design futuristici. Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di giochi è poi la chat di prossimità, che permette comunicazioni vocali con altri player nelle vicinanze e apre a scenari di negoziazione temporanea, tradimenti o coordinazione tattica spontanea. Questa meccanica incrementa la tensione durante le fasi di estrazione, dove ogni incontro può trasformarsi in alleanza o scontro a fuoco.