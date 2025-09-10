'Mai giocato con le console Nintendo da piccolo': lo sviluppatore di Expedition 33 sconvolge i fan
Due sviluppatori francesi, Guillaume Broch e Ben Fiquet, hanno raccontato di non aver mai giocato su console Nintendo durante linfanzia. Le loro esperienze, segnate da Sega e PlayStation, riflettono la storia del mercato europeo, dove il dominio Nintendo arrivò tardi, lasciando spazio a Mega Drive, Master System e PlayStationdi Vittorio Rienzo pubblicata il 10 Settembre 2025, alle 10:36 nel canale Videogames
Clair Obscur: Expedition 33
Due tra i più noti sviluppatori francesi hanno recentemente raccontato un dettaglio insolito del loro percorso videoludico: non sono cresciuti con i giochi Nintendo. Guillaume Broch, CEO e direttore creativo di Sandfall Interactive (sviluppatore di Clair Obscur: Expedition 33), e Ben Fiquet, CEO e direttore creativo di Lizardcube (sviluppatore del recente Shinobi: Art of Vengeance), hanno spiegato in un'intervista al sito giapponese denfaminicogamer.jp di aver avuto un'infanzia contrassegnata da altre piattaforme.
Broch ha ricordato di aver iniziato a giocare da bambino grazie a un Mega Drive regalatogli dal padre, immergendosi poi nei grandi JRPG su PlayStation come Final Fantasy e la serie Atelier, oltre ad action game come Devil May Cry e Shinobi per PS2.
"Sarebbe lunga da spiegare, ma sono nato e cresciuto a est di Parigi ed ho avuto un'infanzia piuttosto normale. La mia carriera da giocatore è iniziata a tre anni, quando ricevetti un Mega Drive da mio padre e spesso giocavo a Juuouuki. In seguito, iniziai a giocare a tantissimi giochi PlayStation e mi appassionai ai JRPG come Final Fantasy e la serie Atelier".
Fiquet ha raccontato un percorso simile: cresciuto nella campagna a ovest di Parigi, acquistò un Sega Master System perché un amico lo possedeva, senza conoscere bene le altre alternative disponibili.
"Nel mio caso, un mio amico aveva un Sega Master System, quindi ne comprai uno uguale. Al tempo, non avevo idea che esistessero delle alternative (ride). Onestamente non so quale fosse la console più popolare in Francia all'epoca…forse l'hardware di Nintendo era più popolare, o forse no".
La community dei videogiocatori, però, è rimasta piuttosto scettica e, in alcuni casi, quasi amareggiata dalle affermazioni dei due sviluppatori. In molti hanno associato, soprattutto Expedition 33, ad alcuni dei titoli più noti della casa di Kyoto. C'è chi ritiene che il gioco affondi le proprie radici in Super Mario RPG e Dragon Quest, altri che ritengono sia ispirato a colossal come Xenoblade 3. Tuttavia, il fatto che i due sviluppatori non siano cresciuti a "pane e Nintendo" risulta piuttosto credibile, nonostante lo scetticismo dei fan.
Il contesto europeo degli anni '80 e '90, infatti, spiega molto bene questa dinamica. A differenza del Nord America, dove il NES contribuì a rilanciare il mercato dopo il crollo del 1983, in Europa la scena era dominata da home computer come ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga e Atari ST.
In quegli anni, infatti, Nintendo trascurò profondamente la scena del Vecchio Continente lasciando spazio alle piattaforme di SEGA. Questo aprì la strada al successo del Sega Master System e, successivamente, del Mega Drive, che conquistarono una fetta consistente di pubblico. Solo nell'era 16 bit Nintendo iniziò a guardare con vero interesse al mercato europeo.
Tuttavia, quando il dominio di SEGA iniziò a crollare, e il Dreamcast diede il colpo di grazia alla società giapponese, un altro concorrente nostrano si inserì di prepotenza nel mercato console, peraltro proprio dopo il fallimento di un accordo con Nintendo. Stiamo parlando ovviamente di Sony che con PlayStation conquistò una fetta di mercato enorme lasciandosi alle spalle tutti i concorrenti.
In conclusione, non è così strano che i due sviluppatori non abbiano avuto modo di giocare con piattaforme Nintendo da piccoli, soprattutto alla luce del fatto di essere cresciuti in un contesto più piccolo rispetto alle grandi città, in cui l'offerta probabilmente era piuttosto limitata.
Io avevo il Mega Drive e poi la Playstation.
Il mio vicino il Nintendo 64 e poi la Dreamcast.
Un pomeriggio da uno, uno dall'altro. Si giocava a tutto.
USdefaultism
Negli USA Nintendo dominava e siccome gli statunitensi non hanno idea che il resto del mondo esiste e funziona diversamente dagli USA in genere restano sorpresi quando qualcuno glielo fa notare, ma ci sono pure quelli che non riescono neanche a concepirlo e che vanno in tilt
Potresti specificarci il perche' del per fortuna? No dato che Nintendo non e' soltanto Mario eh.......specialmente se guardiamo indietro fra NES, Super Famicom (o Super Nintendo che dir si voglia), Nintendo 64 e Gamecube.....e' stata MOLTO PIU' che solamente Super Mario & co.....
Ed e' piuttosto anomalo anche per un europeo non aver mai giocato ne' posseduto una delle suddette. All'epoca poi era console war fra Sega e Nintendo , quando playstation non era ancora neanche nei pensieri di Sony
Quando penso ai giochi Nintendo mi vengono i brividi quindi sono felice di starci alla larga, da questo deriva il mio per fortuna
Io parlo di giochi fatti da Nintendo non giochi che girano sulla loro console quelli li ho sempre aprezzati
Se togliamo una manciata dei soliti titoli Nintendo che per altro non a tutti piacciono ( specie a chi ha superato la pubertà ) di Nintendo rimane solamente una console inferiore a livello hardware capace di far girare solo titoli tecnicamente scadenti e poveri.
Tanto che il successo vero è arrivato quando ha iniziato a differenziare la propria offerta attraverso controllers differenti e poi mobilità.
Tutte strategie volte sempre ed unicamente ad evitare il confronto diretto con il resto delle piattaforme perchè perdente.
Quindi associ Nintendo a Super Mario & co.......Pokemon & Co........e giochini simili?
Quindi se ti nomino RARE......Killer Instinct.....ed e' solo un esempio fra TANTISSIMI altri........non ti dice nulla......
Peggio per te......non te la prendere eh, ma da cio' che dici su questa materia risulti in po ignorante.
