'Mai giocato con le console Nintendo da piccolo': lo sviluppatore di Expedition 33 sconvolge i fan

Due sviluppatori francesi, Guillaume Broch e Ben Fiquet, hanno raccontato di non aver mai giocato su console Nintendo durante linfanzia. Le loro esperienze, segnate da Sega e PlayStation, riflettono la storia del mercato europeo, dove il dominio Nintendo arrivò tardi, lasciando spazio a Mega Drive, Master System e PlayStation

Due tra i più noti sviluppatori francesi hanno recentemente raccontato un dettaglio insolito del loro percorso videoludico: non sono cresciuti con i giochi Nintendo. Guillaume Broch, CEO e direttore creativo di Sandfall Interactive (sviluppatore di Clair Obscur: Expedition 33), e Ben Fiquet, CEO e direttore creativo di Lizardcube (sviluppatore del recente Shinobi: Art of Vengeance), hanno spiegato in un'intervista al sito giapponese denfaminicogamer.jp di aver avuto un'infanzia contrassegnata da altre piattaforme.

Broch ha ricordato di aver iniziato a giocare da bambino grazie a un Mega Drive regalatogli dal padre, immergendosi poi nei grandi JRPG su PlayStation come Final Fantasy e la serie Atelier, oltre ad action game come Devil May Cry e Shinobi per PS2.

"Sarebbe lunga da spiegare, ma sono nato e cresciuto a est di Parigi ed ho avuto un'infanzia piuttosto normale. La mia carriera da giocatore è iniziata a tre anni, quando ricevetti un Mega Drive da mio padre e spesso giocavo a Juuouuki. In seguito, iniziai a giocare a tantissimi giochi PlayStation e mi appassionai ai JRPG come Final Fantasy e la serie Atelier".

Fiquet ha raccontato un percorso simile: cresciuto nella campagna a ovest di Parigi, acquistò un Sega Master System perché un amico lo possedeva, senza conoscere bene le altre alternative disponibili.

"Nel mio caso, un mio amico aveva un Sega Master System, quindi ne comprai uno uguale. Al tempo, non avevo idea che esistessero delle alternative (ride). Onestamente non so quale fosse la console più popolare in Francia all'epoca…forse l'hardware di Nintendo era più popolare, o forse no".

La community dei videogiocatori, però, è rimasta piuttosto scettica e, in alcuni casi, quasi amareggiata dalle affermazioni dei due sviluppatori. In molti hanno associato, soprattutto Expedition 33, ad alcuni dei titoli più noti della casa di Kyoto. C'è chi ritiene che il gioco affondi le proprie radici in Super Mario RPG e Dragon Quest, altri che ritengono sia ispirato a colossal come Xenoblade 3. Tuttavia, il fatto che i due sviluppatori non siano cresciuti a "pane e Nintendo" risulta piuttosto credibile, nonostante lo scetticismo dei fan.

Il contesto europeo degli anni '80 e '90, infatti, spiega molto bene questa dinamica. A differenza del Nord America, dove il NES contribuì a rilanciare il mercato dopo il crollo del 1983, in Europa la scena era dominata da home computer come ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga e Atari ST.

In quegli anni, infatti, Nintendo trascurò profondamente la scena del Vecchio Continente lasciando spazio alle piattaforme di SEGA. Questo aprì la strada al successo del Sega Master System e, successivamente, del Mega Drive, che conquistarono una fetta consistente di pubblico. Solo nell'era 16 bit Nintendo iniziò a guardare con vero interesse al mercato europeo.

Tuttavia, quando il dominio di SEGA iniziò a crollare, e il Dreamcast diede il colpo di grazia alla società giapponese, un altro concorrente nostrano si inserì di prepotenza nel mercato console, peraltro proprio dopo il fallimento di un accordo con Nintendo. Stiamo parlando ovviamente di Sony che con PlayStation conquistò una fetta di mercato enorme lasciandosi alle spalle tutti i concorrenti.

In conclusione, non è così strano che i due sviluppatori non abbiano avuto modo di giocare con piattaforme Nintendo da piccoli, soprattutto alla luce del fatto di essere cresciuti in un contesto più piccolo rispetto alle grandi città, in cui l'offerta probabilmente era piuttosto limitata.