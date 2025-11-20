Mafia: Terra Madre: arriva il Free Ride update che espande notevolmente il gioco (e lo fa gratis)

Il Free Ride Update di Mafia: The Old Country (Terra Madre) introduce da oggi sfide ripetibili, guida in prima persona e "modalità cinema siciliano". L'aggiornamento amplia l'esplorazione della Valle Dorata e arricchisce la campagna, offrendo ai giocatori un'esperienza più libera, immersiva e ricca di contenuti.

Mafia: The Old Country (Terra Madre) si arricchisce con il Free Ride Update, disponibile da oggi, 20 novembre, per tutti i giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Hangar 13 introduce un pacchetto di contenuti gratuiti che amplia notevolmente le possibilità di esplorazione e sfida nel mondo della Valle Dorata, offrendo ai giocatori nuove modalità per immergersi nell'atmosfera criminale della Sicilia dei primi del '900.

Il Free Ride Update richiama le modalità extra dei precedenti capitoli della saga, come Free Ride Extreme dell'originale Mafia e il Free Ride di Mafia: Definitive Edition. Tuttavia, propone una versione rivisitata e più ricca, con un sistema di sfide ripetibili distribuite in varie aree della mappa.

I giocatori potranno cimentarsi in prove di combattimento diretto, missioni stealth e diverse tipologie di corse, guadagnando la valuta in-game Dinari. Questo permetterà di sbloccare nuovi outfit, veicoli, armi, charme e altri oggetti collegati sia ai contenuti extra sia alla campagna principale.

Ulteriori dettagli sul "Free Ride" di Mafia: Terra Madre

Il team consiglia di iniziare l'esperienza Free Ride provando subito la nuova e richiestissima Guida in prima persona, una funzionalità che trasforma radicalmente la percezione della Valle Dorata. Guidare un'auto d'epoca attraverso le strade polverose, con visuale interna e dettagli curati con grande attenzione, aggiunge un livello di immersione particolarmente evocativo. A questa novità si affianca una Photo Mode potenziata, perfetto per catturare gli scorci più suggestivi del mondo di gioco.

Tra i contenuti più apprezzati dagli sviluppatori figurano le corse, caratterizzate da tracciati ricchi di curve tecniche, e le sfide di combattimento come Standoff e Assassination, che spingono il giocatore a migliorare strategia, precisione e rapidità d'esecuzione. Inoltre, alcune sorprese narrative sono state disseminate nell'appartamento di Enzo, dove note misteriose potrebbero guidare i giocatori verso contenuti inattesi.

L'aggiornamento arricchisce anche l'esperienza della campagna aggiungendo la Classic Difficulty, che aumenta la sfida generale, e introducendo la modalità Cinema Siciliano, pensata per far vivere la storia come un autentico film italiano d'epoca, con filtro visivo in bianco e nero e audio vintage.