MachineGames è pronta a chiudere la trilogia con Wolfenstein 3: in sviluppo anche un titolo multiplayer

MachineGames sarebbe al lavoro su Wolfenstein 3, capitolo finale della trilogia dedicata a BJ Blazkowicz, secondo fonti affidabili come Windows Central e Kotaku. In sviluppo anche uno sparatutto multiplayer in stile Rainbow Six Siege

Secondo recenti indiscrezioni, MachineGames sarebbe attualmente al lavoro su Wolfenstein 3, il capitolo conclusivo della trilogia iniziata con The New Order e proseguita con The New Colossus. Le voci, inizialmente riportate da Windows Central attraverso l'editor Jez Corden, hanno trovato ulteriore conferma grazie a un successivo report di Kotaku, che afferma di aver verificato direttamente con proprie fonti interne allo studio che il gioco è effettivamente in sviluppo.

L'affidabilità del rumor è considerata molto alta: le valutazioni parlano di una probabilità del 90%, supportata da una forte corroborazione delle fonti, una tempistica credibile e un contesto tecnico coerente con i precedenti lavori di MachineGames. Non si tratterebbe quindi di semplici speculazioni, ma di un progetto reale già in fase avanzata di pianificazione, se non di produzione.

L'idea di un terzo capitolo non sorprende affatto. Già nel settembre 2025, durante un documentario di NoClip dedicato alla nascita dei primi due Wolfenstein moderni, il direttore dello studio Jerk Gustafsson aveva dichiarato apertamente che la saga era stata concepita come una trilogia fin dalle sue origini. Secondo Gustafsson, il percorso narrativo di BJ Blazkowicz era già stato delineato in tre atti, lasciando intendere chiaramente che la storia non fosse ancora conclusa.

Ulteriori dettagli sullo sviluppo di Wolfenstein 3 e non solo

L'ultimo titolo della serie, Wolfenstein: Youngblood del 2019, aveva messo da parte BJ per concentrarsi sulle sue figlie, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Un ritorno del protagonista storico rappresenterebbe quindi un evento molto atteso, soprattutto considerando che sono passati nove anni dall'ultima avventura principale con Blazkowicz al centro della scena.

Oltre a Wolfenstein 3, MachineGames starebbe lavorando anche a un nuovo titolo multiplayer descritto come "simile a Rainbow Six Siege". I dettagli su questo progetto sono ancora scarsi, ma l'idea di uno sparatutto tattico competitivo segna una possibile evoluzione per lo studio, noto principalmente per esperienze single player fortemente narrative.

A rendere il quadro ancora più interessante c'è anche una serie TV di Wolfenstein in arrivo su Amazon. È plausibile che il nuovo gioco venga annunciato o pubblicato in concomitanza con lo show.