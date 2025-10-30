Lucca Comics 2025: dal Giappone alla Francia, un festival sempre più internazionale

La seconda giornata del festival trasforma Lucca in una crocevia mondiale di fumetti, cinema, fantasy, musica e videogiochi: ospiti internazionali, anteprime e incontri celebrano il potere creativo delle arti dell'immaginario.

Dopo l'inaugurazione ufficiale con la partecipazione del Ministro della Cultura Alessandro Giuli,entra nel vivo con una seconda giornata intensa e cosmopolita. Dal Giappone agli Stati Uniti, la città toscana accoglie autori, registi e artisti che incarnano lo spirito globale del festival, giunto a un livello di apertura e rilevanza internazionale come mai prima d'ora.

“Il Ministero della Cultura sostiene convintamente Lucca Comics & Games perché rappresenta una delle maggiori manifestazioni di creatività artistica contemporanea. Lucca si conferma capitale mondiale del fumetto e siamo pronti a celebrare insieme, il prossimo anno, la sessantesima edizione di questo evento straordinario. Il fumetto è molto più di un genere narrativo: è l’autobiografia sentimentale e culturale di milioni di persone, un vero e proprio luogo del cuore. E il segreto di Lucca, una città aperta, ospitale, bene amministrata, sta proprio nella sua capacità di accogliere, valorizzare e far dialogare i giovani con la propria creatività”, lo ha affermato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli inaugurando l’importante manifestazione dedicata al mondo del fumetto.

La mattinata si è aperta con la cerimonia inaugurale al Teatro del Giglio, alla presenza di ospiti d'eccezione come la celebre illustratrice Rébecca Dautremer e il regista Luc Besson. Sul palco anche il direttore Emanuele Vietina e le istituzioni, tra cui il sindaco Mario Pardini e l'ambasciatore di Francia Martin Briens, che ha sottolineato il ruolo della Francia come ospite d'onore di questa edizione French Kiss. Il Ministro Giuli ha ricordato il sostegno economico del Ministero alla filiera del fumetto e il futuro Museo del Fumetto di Lucca, destinato a diventare un polo di riferimento per la cultura visiva italiana.

Autori, anteprime e premi: la magia della seconda giornata di Lucca Comics & Games

Il programma della giornata è fitto di eventi che confermano la vocazione multidisciplinare del festival. Nell'area Comics, riflettori puntati su grandi maestri come Jun Hayami e Shintaro Kago, rappresentanti del fumetto giapponese più estremo, e sull'iconica Akemi Takada, autrice dei personaggio design di Creamy e Orange Road, protagonista di un imperdibile showcase e di una mostra dedicata al suo lavoro.

Tra gli ospiti europei spiccano Alfred e Grazia La Padula, protagonisti di un confronto tra Italia e Francia, mentre John Romita Jr. incontra i fan con un live drawing dedicato ai suoi leggendari eroi Marvel. Spazio anche al talento italiano con Gipi, che presenta la nuova Masterpiece Card Series insieme a Dario Moccia, e alle riflessioni sul graphic journalism con Guy Delisle e altri autori impegnati nel racconto della contemporaneità.

Sul fronte fantasy, il Teatro del Giglio ospita un doppio incontro da sogno con Holly Black e Cassandra Clare, due regine del genere young adult. Glenn Cooper, invece, presenta in anteprima il thriller Le chiavi del cosmo, tra misteri e culti antichi.

L'Area Movie si conferma il cuore cinefilo del festival con anteprime di peso: dal fan screening di Frankenstein di Guillermo del Toro ai festeggiamenti per i dieci anni di Netflix in Italia, con un evento speciale condotto da Karim Musa (Yotobi) e Zerocalcare. Anche Prime Video è protagonista con The Traitors Italia, mentre Crunchyroll e TOEI portano nuove anteprime dal mondo anime.

La giornata si chiude sulle note dei concerti in Piazzale Verdi, con DODO & JEANVIER, Nightmare in Rome e l'energia neo-viking del duo Eihwar.