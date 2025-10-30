Lucca Comics 2025: dal Giappone alla Francia, un festival sempre più internazionale
La seconda giornata del festival trasforma Lucca in una crocevia mondiale di fumetti, cinema, fantasy, musica e videogiochi: ospiti internazionali, anteprime e incontri celebrano il potere creativo delle arti dell'immaginario.di Lorenzo Tirotta pubblicata il 30 Ottobre 2025, alle 13:54 nel canale Videogames
“Il Ministero della Cultura sostiene convintamente Lucca Comics & Games perché rappresenta una delle maggiori manifestazioni di creatività artistica contemporanea. Lucca si conferma capitale mondiale del fumetto e siamo pronti a celebrare insieme, il prossimo anno, la sessantesima edizione di questo evento straordinario. Il fumetto è molto più di un genere narrativo: è l’autobiografia sentimentale e culturale di milioni di persone, un vero e proprio luogo del cuore. E il segreto di Lucca, una città aperta, ospitale, bene amministrata, sta proprio nella sua capacità di accogliere, valorizzare e far dialogare i giovani con la propria creatività”, lo ha affermato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli inaugurando l’importante manifestazione dedicata al mondo del fumetto.
La mattinata si è aperta con la cerimonia inaugurale al Teatro del Giglio, alla presenza di ospiti d'eccezione come la celebre illustratrice Rébecca Dautremer e il regista Luc Besson. Sul palco anche il direttore Emanuele Vietina e le istituzioni, tra cui il sindaco Mario Pardini e l'ambasciatore di Francia Martin Briens, che ha sottolineato il ruolo della Francia come ospite d'onore di questa edizione French Kiss. Il Ministro Giuli ha ricordato il sostegno economico del Ministero alla filiera del fumetto e il futuro Museo del Fumetto di Lucca, destinato a diventare un polo di riferimento per la cultura visiva italiana.
Autori, anteprime e premi: la magia della seconda giornata di Lucca Comics & Games
Il programma della giornata è fitto di eventi che confermano la vocazione multidisciplinare del festival. Nell'area Comics, riflettori puntati su grandi maestri come Jun Hayami e Shintaro Kago, rappresentanti del fumetto giapponese più estremo, e sull'iconica Akemi Takada, autrice dei personaggio design di Creamy e Orange Road, protagonista di un imperdibile showcase e di una mostra dedicata al suo lavoro.
Tra gli ospiti europei spiccano Alfred e Grazia La Padula, protagonisti di un confronto tra Italia e Francia, mentre John Romita Jr. incontra i fan con un live drawing dedicato ai suoi leggendari eroi Marvel. Spazio anche al talento italiano con Gipi, che presenta la nuova Masterpiece Card Series insieme a Dario Moccia, e alle riflessioni sul graphic journalism con Guy Delisle e altri autori impegnati nel racconto della contemporaneità.
Sul fronte fantasy, il Teatro del Giglio ospita un doppio incontro da sogno con Holly Black e Cassandra Clare, due regine del genere young adult. Glenn Cooper, invece, presenta in anteprima il thriller Le chiavi del cosmo, tra misteri e culti antichi.
L'Area Movie si conferma il cuore cinefilo del festival con anteprime di peso: dal fan screening di Frankenstein di Guillermo del Toro ai festeggiamenti per i dieci anni di Netflix in Italia, con un evento speciale condotto da Karim Musa (Yotobi) e Zerocalcare. Anche Prime Video è protagonista con The Traitors Italia, mentre Crunchyroll e TOEI portano nuove anteprime dal mondo anime.
La giornata si chiude sulle note dei concerti in Piazzale Verdi, con DODO & JEANVIER, Nightmare in Rome e l'energia neo-viking del duo Eihwar.
Che culo, ma partirà una nuova Flottilla?
Per andarsene a fan....
