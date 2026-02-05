Logitech G Astro A50, le cuffie gaming di riferimento per l'audio posizionale scendono da 329 a 225

Le celebri Logitech G Astro A50 Gen 5 tornano in forte sconto su Amazon: 225,62 euro invece di 329,99 euro. Un ribasso importante per una delle cuffie gaming wireless più apprezzate di sempre, considerate un vero punto di riferimento per l'audio posizionale competitivo su console e PC

Quando si parla di cuffie gaming wireless di fascia alta, le Logitech G Astro A50 sono da anni un vero e proprio punto di riferimento per i giocatori, soprattutto per chi cerca il massimo in termini di audio posizionale. Oggi su Amazon tornano in super offerta a 225,62 euro invece di 329,99 euro.

Le cuffie Astro di cui stiamo parlando si basano su driver PRO-G GRAPHENE da 40 mm con tecnologia live edge, progettati per offrire nitidezza, separazione dei suoni e precisione nel timing. È proprio questa combinazione che rende le Astro A50 una scelta privilegiata per gli sparatutto competitivi, dove riconoscere con precisione la posizione dei passi o dei colpi fa la differenza.

La connessione wireless LIGHTSPEED a 24 bit garantisce un audio di gioco avvolgente, privo di compressioni e a bassissima latenza, un aspetto fondamentale per chi gioca online e pretende prestazioni affidabili anche nelle sessioni più intense.

Uno dei grandi punti di forza della Astro A50 Gen 5 è la possibilità di collegarsi contemporaneamente a tre piattaforme tramite USB-C, mentre è possibile passare al volo tra Xbox, PS5, PC/Mac e Nintendo Switch (anche Switch 2) direttamente dai controlli sulla cuffia. Una soluzione estremamente pratica per chi utilizza più sistemi.

Il comparto comunicazione è affidato a un microfono professionale a 48 kHz a banda larga, capace di offrire una qualità vocale cristallina ideale per chat di squadra, streaming e comunicazione competitiva. A questo si affianca il missaggio Bluetooth, che consente di combinare l'audio di gioco con chat Discord o musica proveniente dallo smartphone.

L'autonomia arriva fino a 24 ore di utilizzo a 78 dB, con la base di ricarica magnetica inclusa che mantiene la cuffia sempre pronta all'uso. Il potente DSP a 7 core gestisce l'elaborazione avanzata del suono e salva i profili audio direttamente nella cuffia, anche quando si passa da una piattaforma all'altra.

Grazie al supporto software tramite G HUB e app G, è possibile personalizzare nel dettaglio l'esperienza audio con EQ parametrico a 10 bande, impostazioni avanzate del microfono e riduzione del rumore. Al prezzo attuale, le Logitech G Astro A50 restano una delle scelte migliori per chi cerca prestazioni audio di riferimento nel gaming competitivo.