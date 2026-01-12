Alexandre Amancio, ex direttore di Assassins Creed, sostiene che il futuro dello sviluppo AAA risieda in team più piccoli e agili. Aggiungere personale, secondo lui, aumenta la burocrazia e rallenta la produttività. Ispirandosi al cinema, propone nuclei centrali supportati da outsourcing mirato per progetti specifici

Alexandre Amancio, ex direttore creativo di Assassins Creed e oggi in forza a FunPlus, ha condiviso una riflessione critica sul futuro dello sviluppo dei videogiochi AAA, sostenendo che l'industria dovrebbe abbandonare l'idea dei team sempre più grandi e puntare invece su gruppi di lavoro più piccoli ed efficienti. Secondo Amancio, l'approccio dominante degli ultimi anni non è più sostenibile, né dal punto di vista creativo né organizzativo.

In un'intervista a GamesIndustry.biz, Amancio ha spiegato come, superata una certa soglia di persone coinvolte in un progetto la struttura del team cambi radicalmente. A quel punto, il numero di figure dedicate al coordinamento e alla gestione cresce in modo sproporzionato rispetto a chi lavora direttamente sul gioco. Il risultato è un'organizzazione pesante, in cui la comunicazione diventa complessa e la produttività rischia di diminuire.

Uno degli errori più comuni degli studi AAA, secondo l'ex dirigente Ubisoft, è credere di poter risolvere i problemi semplicemente aumentando il numero di sviluppatori. "Aggiungere persone a un problema", ha affermato, "finisce per rallentare chi stava già lavorando in modo efficiente". L'aumento del personale introduce nuove variabili, genera rumore organizzativo e può portare a una stagnazione generale del processo creativo e produttivo.

Il futuro del gaming, per l'ex direttore di Assassin's Creed, passa dai team piccoli

Per Amancio, il futuro del game design e dello sviluppo passa quindi da team più piccoli, agili e altamente specializzati. In questo contesto, l'ex direttore di Assassin's Creed Unity guarda con interesse al modello dell'industria cinematografica. Nel cinema, infatti, i progetti si basano su un nucleo centrale di professionisti, affiancati da troupe temporanee costruite appositamente per le esigenze specifiche di ogni film.

Amancio riconosce però che il paragone con il cinema ha dei limiti. A differenza di un film, che parte da una sceneggiatura definita e segue un percorso lineare fino alle riprese, lo sviluppo di un videogioco è un processo in continua evoluzione, fatto di iterazioni, cambiamenti e adattamenti. Proprio per questo, secondo lui, l'industria videoludica dovrebbe superare l'idea di essere solo una branca del software tradizionale e accettare la propria natura ibrida.

La soluzione proposta è un modello misto: piccoli team interni stabili, supportati da outsourcing o co-sviluppo mirato quando servono competenze specifiche. "Il giusto team per il giusto progetto al momento giusto", sintetizza Amancio.