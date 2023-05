Lo studio di New World lavora a un nuovo MMO ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli

Amazon ha annunciato che Amazon Games Orange County, lo studio dietro il discusso New World, sta collaborando con Middle-Earth Enterprises per lo sviluppo di un nuovo MMO ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli. La nuova IP è ancora in una fase embrionale dello sviluppo, ragione per cui manca al momento una finestra di lancio.

Il gioco nasce da un accordo tra Amazon ed Embracer Group, con il quale Amazon Games già collabora. La divisione del colosso dell'e-commerce, infatti, pubblicherà anche il prossimo capitolo di Tomb Raider in seguito all'acquisizione di Crystal Dynamics proprio da parte di Embracer.

Amazon Games ha descritto il nuovo titolo come "un'avventura MMO open-world ambientata in un mondo persistente nella Terra di Mezzo che raccoglierà le amate vicende de Lo Hobbit e la trilogia de Il Signore degli Anelli". Pare che non vi sia alcuna connessione, invece, con Gli Anelli del Potere, la serie TV prequel di Amazon Prime Video.

Peraltro non si tratta neanche del primo tentativo per Amazon Games di proporre un MMO ambientato nel mondo creato da J.R.R. Tolkien. Lo studio aveva già collaborato per un breve periodo con la cinese Leyou. Sfortunatamente, l'acquisizione di quest'ultima da parte di Tencent ha portato alla cancellazione definitiva del titolo.

"Offrire ai giocatori una nuova interpretazione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un'ispirazione per il nostro team, e siamo onorati e grati che Middle-earth Enterprises ci abbia affidato questo mondo iconico. Siamo anche lieti di espandere il nostro rapporto con Embracer Group dopo l'accordo per Tomb Raider dell'anno scorso, poiché hanno dimostrato di essere ottimi collaboratori" ha dichiarato Cristoph Harmann, capo di Amazon Games.