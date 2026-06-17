Lo sfondo animato del tuo PC potrebbe essere un virus, ma ancora non lo sai: allarme Wallpaper Engine

Alcuni cybercriminali hanno sfruttato Steam Workshop per distribuire malware nascosti negli sfondi per Wallpaper Engine. I file infetti hanno raggiunto migliaia di download e possono rubare account Steam, installare backdoor, avviare attività di cryptomining e distribuire ulteriori minacce

La piattaforma Steam Workshop è finita nel mirino dei cybercriminali, che hanno sfruttato il sistema di distribuzione dei contenuti creati dalla community per diffondere diversi malware attraverso alcuni sfondi destinati a Wallpaper Engine. Secondo quanto emerso dall'analisi dei ricercatori di Kaspersky, i file malevoli hanno raggiunto migliaia, e in alcuni casi decine di migliaia, di download prima della loro rimozione.

Steam Workshop rappresenta l'hub integrato di Steam per la condivisione di contenuti generati dagli utenti. Oltre a mod, mappe, skin e strumenti, la piattaforma consente anche la distribuzione di sfondi per Wallpaper Engine, una popolare applicazione di personalizzazione del desktop che ha raccolto quasi un milione di recensioni su Steam.

Il software supporta quattro tipologie di sfondi: video, scene interattive, pagine web in grado di riprodurre contenuti multimediali e applicazioni eseguibili di Windows. Proprio quest'ultima categoria ha aperto la strada agli attacchi. Gli sfondi possono infatti includere programmi completi, come giochi, widget per il desktop e strumenti di monitoraggio del sistema.

I ricercatori hanno rilevato che gli attori malevoli sfruttano questa caratteristica almeno dalla fine del 2025. I file infetti venivano caricati su Steam Workshop e presentati come normali wallpaper per indurre gli utenti all'installazione.

L'analisi tecnica ha evidenziato che il codice dannoso si trovava direttamente all'interno del pacchetto del wallpaper oppure in archivi protetti da password, che le vittime venivano spinte ad aprire. In entrambi i casi, i payload entravano in esecuzione automaticamente al momento dell'installazione dello sfondo.

Le minacce identificate sono particolarmente eterogenee. Kaspersky ha individuato la presenza degli infostealer Lumma e Vidar, malware progettati per il furto di dati e credenziali, oltre a software per il cryptomining, loader per botnet, il malware RanEngine e perfino alcune varianti di ransomware.

Le conseguenze possono essere molto serie. I malware distribuiti tramite gli sfondi compromessi possono sottrarre gli account Steam, installare backdoor sul sistema e compromettere il PC con ulteriori componenti dannosi.

Valve ha già identificato e rimosso tutte le applicazioni malevole segnalate dai ricercatori. Tuttavia, gli esperti avvertono che nuovi tentativi di caricamento potrebbero verificarsi in futuro. Per ridurre i rischi, la raccomandazione è scaricare contenuti soltanto da fonti affidabili e sottoporre ogni file ottenuto da Steam Workshop a una scansione con un software antivirus aggiornato.